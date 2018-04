Jueza aplaza fallo sobre implicado en caso Paya busca libertad

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- La jueza interina de la ejecución de la pena de San Cristóbal, Katherine Rubio, no dará este martes 24 de abril el fallo anunciado en audiencia sobre si concede libertad o permiso laboral al imputado Luis Lara Martínez, condenado a 20 años por el caso Paya.

Informó que notificará las sentencias a las partes sobre su decisión.

Ismael Paniagua, coordinador Nacional de Gestión Penitenciaria y Frania Navarro, sub coordinadora Nacional del Medio Libre, firmaron y remitieron al Juez de Ejecución de la Pena, Wilys de Jesús Núñez, la remisión de solicitud de Autorización para Salida Temporal con fines laboral, del interno Luis Lara Martínez , junto a las recomendaciones de los miembros de la comisión citada mas abajo y 15 documentos más que avalan las condiciones del interno que dicen esta en optimas condiciones de volver a la sociedad.

La petición de permiso, de salida temporal del interno de pre-libertad con fines estrictamente laboral, en el parador Cruce de Ocoa, ubicado en la carretera Baní-Azua.

Opiniones de los integrantes del consejo de vigilancia:

Ante la solicitud de permiso especial de salida temporal laboral del interno de pre libertad Luis Lara Martínez, su ultima calificación de conducta: es Optima.

El encargado de Asistencia Social, Jacinta Nova:”estamos de acuerdo ya que este interno se mantiene involucrado en las distintas aéreas , es colaborador y tiene buena estructura familiar.

Martha Montas, encargada de Educación: “Estamos de acuerdo ya que el mismo se ha integrado al área de educación y es colaborador”.

Olga Lidia Beltré, encargada de Salud Mental:” Estamos de acuerdo en que se le otorgue el permiso ya que goza de buena salud mental y esto ayuda a su reinserción”

Fernando de Jesús Media, sub director de seguridad en su informe dice “Aunque cumple con los requisitos del Centro no estamos de acuerdo ya que está involucrado en un caso complejo y entendemos que debe permanecer un lapso mas de tiempo hasta que el caso este menos en la palestra pública y disminuya su notoriedad.

Giorbi Rodríguez, sub director de Tratamiento, escribió “Estamos de acuerdo que se le conceda el permiso ya que es de buen conducta y ha estado integrado a las actividades del centro.

Director: después de escuchado a los integrantes de la junta estamos de acuerdo ya que el mismo se mantiene integrado a las actividades y ha respetado las normas del centro.

Conclusión del tema:A decisión unánime se autoriza el permiso laboral al interno Luis Lara Martinez, ficha 384268, a fin de permiso laboral, siendo las 5 de la tarde concluye la comisión de vigilancia evaluación y Sanción, firmado por Oga Lidia Beltré, sicóloga;, Fernando de Jesus Mejia, sub director de seguridad;,Marina Montas, encargada de educación, Jacinta Nova, Trabajo Social, Giorbin Rodríguez, sub director Ay T, Carlos Castillo Chalas, jurídico.

Luis de Jesús Lara, acusado de violar los artículos 265,266,295 del Código Penal y la Ley 72-00, fue ingresado el 14 de agosto del 2008 a la Cárcel y condenado a 20 años de los cuales lleva 6 años y seis meses. ]”estamos de acuerdo con que este interno le sea concedido el beneficio ya que esta establecido en los reglamentos”

Luis Lara Martínez, fue condenado a 30 años de prisión, y solo ha cumplido 9 años en el Centro de Rehabilitación Najayo-Hombres.

La petición en favor de Lara Martínez se hace porque “su última calificación de conducta es “óptima”. Ingresó en la cárcel el 14 de agosto del 2008.

Lara Martinez, trabajara como gerente en el parador Cruce de Ocoa, ubicado en la carretera Baní-Azua.

Dice la comunicación, que el interno Lara Martínez se desempeñará en el “área de administración del citado negocio de lunes a viernes, en horario de 8 a 4 de la tarde, en el Parador de Ocoa.

Además, Eduardo Fabio de León Perozo (Negro Bollo y/o El Gordo), Jesús del Río Hans(Blanquito), Oscar Darío Naranjo Mejía (Fierrito), Antonio Zuluaga Mustiola o Cerino Enrique, Marín Gutiérrez, Apolinar Altamirano Cuéllar.

La Comisión de Vigilancia, Evaluación y Sanción se avala de la recomendaciones del Informe de Depuración con observación de la Sub Coordinación de Seguridad, la solicitud del interno, el acta de la Comisión de Evaluación y Sanción, el trabajo de campo de Seguridad y Social, Certificación de No evasión del CCR, informe del departamento de A/T, resultado de prueba antidoping, entre otros documentos.

Se recuerda que el 1ro de Abril del 2016 fue ratificada la sentencia a 30 años a Lara Martínez, así como a Ricardo Guzmán Pérez, Miguel Peña Figuereo, Edward Mayobanex Rodríguez Montero, Antonio Manuel Roche Pineda y Jorge Luis Chalas, entre otros implicados.

