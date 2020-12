Juez Vargas sobre video de Freddy Hidalgo: Para mí es terrible que lo grabaran y lo subieran a las redes

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El juez de la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional, José Alejandro Vargas, reaccionó molestó este domingo en la noche porque se grabó y filtró en las redes sociales un video donde se observa en ropa de dormir al imputado en supuestos actos de corrupción, Freddy Hidalgo, momento en que miembros de Ministerio Público allanaban su vivienda.

“Quiero saber si fue el Ministerio Público que graba el video y luego lo sube a las redes sociales, que para mí es terrible, que una persona como usted tengan que subirlo a las redes sociales, cuando había yo convenido con el Ministerio Público que se le iba a preservar la dignidad y que esto se iba a hacer de la manera más discreta posible”, expresó Vargas a Hidalgo, durante la audiencia contra los once acusados de cometer actos de corrupción en el pasado gobierno.

El magistrado confesó que para la solicitud de la orden de arresto contra los encartados, la explicación era que esta se realizaría en horario nocturno para evitar que los imputados fueran expuestos a los medios de comunicación, como solía pasar en el pasado, para preservarle su dignidad.

Ante la pregunta de Vargas, el exministro de Salud respondió que no ha visto el video y desconoce a la fecha quién grabó el audiovisual.

“A la verdad yo no he visto el video. Me lo han comentado, me han dicho que sí, que circuló. No le sé decir quién lo grabó”, expresó, antes de continuar diciendo que “las personas que vi que grababan eran policías”, dijo Hidalgo.

Agregó que fue un momento bastante duro que aún no logra eliminar de su mente y como no he tenido la oportunidad de ni siquiera ver a mi familia no le puedo decir con exactitud de dónde viene el video, quién lo grabó

Tras su respuesta, el juez Vargas dijo que le extrañaba que ese caso no pasara con los demás detenidos.

Además de Hidalgo, otros diez también están imputados en la llamada Operación Anti-pulpo, Alexis Medina Sánchez y Carmen Magaly Medina Sánchez, el exministro de Salud Pública, Freddy Hidalgo; el exdirector de la Oficina Supervisoara de Obras del Estado (Oisoe), Francisco Pagán; el excontralor general de la República, Rafael Germosén Andújar; así como Aquiles Alejandro Christopher Sánchez, Domingo Antonio Santiago Muñoz, Julián Esteban Suriel Suazo, José Dolores Santana Carmona y Wacal Vernavel Méndez Pineda.