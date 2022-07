Juez se inhibe del caso ucraniana acusada de tortura y barbarie a exnovio dominicano 

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El juez Francisco Rodríguez Consoró, del Juzgado de Atención Permanente, se inhibió del proceso del conocimiento de medida de coerción que se sigue contra la mujer de origen ucraniano, Natalya Kasianova, acusada de tortura y barbarie a su exnovio dominicano.

El magistrado Consoró se inhibió del caso tras los abogados defensores leer documentos fuera de lugar, y este considerar que estaban contaminado el proceso antes de conocerlo.

Esta es la cuarta ocasión que aplazan la audiencia sobre la medida cautelar, por diversas razones, incluyendo cambios de defensa de la encartada, traslado del otro imputado en el caso, y para que los abogados tomen posesión del expediente y presenten presupuestos de pruebas.

El imputado Michael Jaironel Castillo, acusado de ser cómplice junto a la extranjera para agredir y amordazar al joven Miguel Ángel Linares, de 21 años de edad, fue presentado ante el juez pero su abogado no llegó a dicha audiencia, lo que motivó al magistrado a suspender la vista para el viernes.

La víctima, al escuchar los alegatos de los representantes legales de la presunta agresora, se tornó impotente, y dijo que para que la pudieran apresar, él mismo tuvo que enamorarla nuevamente.

“Yo tengo todas las conversaciones donde esa hija yo no sé ni de qué, me cita a mí en la torre Ibiza (ubicada en la capital), tengo todas las malditas pruebas, ahora quieren disfrazar todo, al parecer me quieren ver desgranado”, manifestó rabioso Linares.

Dijo, además, que tiene todas las certificaciones que dan cuentan de los golpes propinados por los imputados, d uno ellos prófugo, identificado como Luis Vargas.

Mientras, que los abogados de la ciudadana ucraniana, aseguraron que su cliente es una víctima del proceso, alegando que lo único que quieren es negociar.

Ricardo de Los Santos, defensa de Kasianova, dijo que no está dispuesto a negociar, puesto que los videos son claros y precisos, afirmando que son personas que se prestan a crear situaciones para abusar de los extranjeros.

Se espera que para este viernes sea conocida la audiencia, donde el Ministerio Público pide que el juez dicte tres meses de prisión.

Relacionado