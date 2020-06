Juez otorga a Williamson suspensión de una demanda civil

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, MIAMI, EE.UU.- Un tribunal de apelaciones del estado de Florida otorgó al ala-pívot novato Zion Williamson, de los Pelicans de Nueva Orleans, una suspensión total de una demanda civil presentada por su exgerente de marketing., informaron este jueves medios locales.

Con el fallo del juez, ocurrido este miércoles, el jugador de los Pelicans no tendrá que responder a las solicitudes que revelarían si sus padres recibieron beneficios inadecuados antes o mientras él jugó una temporada en el equipo universitario de Duke.

La decisión legal le permite no tener que reconocer legalmente el asunto de sus padres, al menos hasta que se resuelva un caso federal que involucra los mismos problemas.

A principios de este mes, el juez de la Corte del 11° Circuito de Florida, David Miller, dictaminó que Williamson tendría que responder interrogatorios y solicitudes de admisión de abogados que representan a Gina Ford y Prime Sports Marketing, quienes están demandándolo por 100 millones de dólares por presuntamente incumplir su acuerdo de comercialización.

Mientras que los abogados de Williamson argumentaron con éxito ante la Corte de Apelaciones que un caso federal anterior en Carolina del Norte que involucra a las mismas partes y sus reclamos tienen prioridad.

Los abogados de Williamson le pidieron a un juez federal en ese caso que anule su acuerdo de comercialización con Ford y Prime Sports Marketing, alegando que no era válido porque Ford no era un agente registrado en Carolina del Norte y el contrato no incluía una advertencia que fuera requerido por una ley estatal diseñada para proteger a los atletas aficionados de agentes sin escrúpulos.

Poco después de que se presentó la demanda federal, Ford y Prime Sports Marketing demandaron a Williamson, la Agencia de Artistas Creativos (CAA) y dos de sus empleados en el tribunal de Florida, alegando que CAA interfirió con el acuerdo de Prime Sports con Williamson y que violó sus cinco año de contrato.

El mes pasado, los abogados de Ford le pidieron a Williamson que admitiera que su madre y su padrastro exigieron y recibieron obsequios, dinero y otros beneficios de personas que actuaban en nombre de Adidas y Nike, y también de personas asociadas con Duke, que pudiesen influenciar a la hora de firmar con los Blue Devils y además usar productos de esas marcas deportivas.

Los abogados de Ford le han pedido al juez federal en Carolina del Norte que niegue la moción de Williamson para un juicio parcial y les permita realizar un descubrimiento de los arreglos de vida de sus padres y el historial financiero antes y mientras jugaba con los Blue Devils.

La moción incluyó registros de propiedades y listados de bienes raíces que, según dicen, demuestran que después de que Williamson firmó con Duke, sus padres se mudaron de una casa en Carolina del Sur con un alquiler mensual anunciado de 895 dólares a una casa en Durham, Carolina del Norte, con un alquiler mensual de 4.495 dólares.

Los abogados de Ford escribieron que un graduado de Duke es dueño de la casa de Carolina del Norte, que estaba valorada en aproximadamente 950.000, en ese momento.

También le pidieron al juez que les permitiera examinar si tres vehículos registrados a nombre de los padres de Williamson -un Mercedes Benz Clase G Wagon 2018, un GMC Yukon 2016 y un Cadillac Escalade 2015- “afectaron la elegibilidad del demandante para ser o seguir siendo un ‘estudiante-atleta'”.

El abogado de Williamson, Jeffrey S. Klein, calificó la última presentación de Ford y Prime Sports Marketing en el caso federal como “un intento vergonzoso de distraerse de sus violaciones admitidas de la ley de Carolina del Norte”.

“Como declaró la Universidad de Duke en el 2019, tanto ellos como la NCAA investigaron y confirmaron la elegibilidad de estudiante-atleta del señor Williamson”, escribió Klein.

“Las acusaciones infundadas de los acusados son una continuación de los actos depredadores contra los cuales el estatuto del agente fue diseñado para proteger”, argumenta la defensa de la nueva estrella de los Pelicans.

Anuncios

Relacionado