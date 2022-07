Juez ordena MP presente bolos incautados durante requisa en vivienda de Dicent

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El juez Amaury Martínez, del Tercer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, ordenó al Ministerio Público presentar en la próxima audiencia los supuestos bolos incautados en la vivienda del exadmistrador de la Lotería y principal imputado en el fraude del bolo 13, Luis Dicent.

El magistrado acogió el pedimento del encartado hacia el órgano persecutor, para que verificara si los bolos son los mismos que se utilizan en el sorteo.

Ante la solicitud, Martínez fijó para este viernes la próxima audiencia y la presentación de los bolos en horas de la mañana de este día.

Durante su defensa material, Dicent aseguró que los bolos fueron comprados por internet y que estos eran plásticos y de color mamey, con puntos negros y tamaños pronunciados, informando que estos fueron comprados mucho antes del 2016.

Tras la declaración del imputado, ante el magistrado Martínez, este dijo que jamás se acercó a Valentina Rosario en un parqueo cómo ésta había dicho a las autoridades del órgano investigador, asegurando que la locutora mintió, tras indicar que la línea de tiempo no coincidía.

“Soy un preso inocente, me impusieron 21 días de tortura, donde me dieron sopa con cabello, me encerraron con asesinos, violadores y narcotraficantes”, expresó el extitular de la Lotería.

Además, indicó que en el año 2018 pidió unos bolos a través de Amazon, porque desarrollaba un trabajo de publicidad, asegurando que los bolos que supuestamente encontró el MP eran blancos con letras negras, y que no coincidían con los que él tenía.

“Si usted quiere le presto mi clave de Amazon para que pida unos iguales”, le pidió Dicent al juez Martínez al tiempo de retar a los representantes del MP a que se lo mostraran.

Además, sostuvo que las mascarillas encontradas en su casa con el nombre de Loteka es parte de su trabajo publicitario, al tiempo de negar que fuera propietario de bancas de loterías, como señala el órgano acusador.

