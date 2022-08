Juez ordena evaluación psiquiátrica mujer estranguló hija en Villa Francisca 

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El juez Rigoberto Sena, del Juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional, ordenó una evaluación psiquiátrica a Diana Carolina Sención, acusada de estrangular a su hija de 10 años de edad, el pasado jueves en el sector Villa Francisca.

Según una nota de prensa, el magistrado aplazó el pasado sábado la audiencia de conocimiento de coerción, para que le realicen una evaluación psíquica a la imputada.

La mujer, que de acuerdo a sus familiares, sufre de crisis nerviosas, y un día antes de consumarse el hecho, había presentado indicio de que algo no estaba bien, procedieron a llevarla a emergencia, le aplicaron un tranquilizante y fue despachada.

Se recuerda que la otra niña sobreviviente, hija de la homicida, de siete años de edad, fue la que alertó a los abuelos maternos de que su hermana estaba muerta y que vio cuando su madre la estrangulaba.

“Abuela, mami no me mató a mí porque me metí debajo de la cama”, contó el abuelo de crianza, que exclamó la hermana, tras enterarse de la tragedia.

Para mañana martes está pautada la audiencia coercitiva de la encartada en la oficina de Atención Permanente del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, en horas de la mañana.

