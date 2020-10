Juez Madera Arias se compromete recuperar confianza de la JCE de ser favorecido como presidente

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINO.-El magistrado Ramón Madera Arias se comprometió trabajar por la transparencia, democracia, equidad y garantizar en la en la Junta Central Electoral (JCE) un proceso diáfano durante el período 2020-2024 en caso de ser seleccionado presidente de ese organismo.

También agregó que en su gestión se fortalecerá y eficientizará el registro civil para dotar de mayor garantía la entrega de documentos de identidad nacional.

“Ustedes me conocen y saben que a mi no me tiembla el pulso para emitir sentencias justa, verdaderas, apegadas al buen derecho en mis más de 35 años que he estado impartiendo justicia”, dijo el también miembro del Tribunal Supremo Electoral (TSE).

Sostuvo Madera Arias que en su gestión al frente de la JCE hará uso de los nuevos mecanismos legales en el tema electoral para impartir equidad entre todos los actores del sistema político.

“La Ley de Partidos, la 33-18 y la del Régimen Electoral 15-19 son clara en torno a las medidas que hay que aplicar para generar una mayor confianza en los periodos electorales para evitar traumas y conflictos que puedan dañar la democracia”, agregó.

Ramón Madera Arias también se comprometió transparentar el conteo y transmisión de los votos, especialmente el preferencial, a través de un moderno y seguro sistema para generar confianza entre todos los partidos políticos.

Indicó que en su gestión mejorará las juntas electorales, elevando su calidad, al reconocer la importancia de éstas en los torneos electorales al funcionar como tribunales de primera instancia en los casos contenciosos electorales.

Sobre el Registro Civil, dio garantía de que trabajará para fortalecer el documento de identidad nacional además del Libro de Extranjería, además de eficientizarlo los servicios que se le brinda al ciudadano para agilizar la entrega de los mismos.

“La junta no es sólo elecciones. También es servicio al ciudadano y la misión nuestra al frente de ese organismo será que el ciudadano tenga a tiempo un servicio seguro, eficiente, confiable, rápido y con calidad”, sostuvo el magistrado del TSE.

Ramón Madera Arias ofreció esas declaraciones al sostener un encuentro virtual con peloteros de Grandes Ligas de la provincia de Montecristi quienes solicitaron al Senado de la República la escogencia del juez como presidente de la Junta Central Electoral (JCE) por ser la persona con más conocimientos del tema electoral, de registro civil y por su intachable hoja de conducta de más de 35 años impartiendo justicia.

La petición fue hecha por los jugadores Nelson Cruz, Starlyn Castro, así como Tony Peña y Miguel Oliva.

Como Juez Titular del Tribunal Superior Electoral, Madera Arias coordinó las Direcciones de Rectificaciones de Actas del Estado Civil y de Inspectoría, en las que enfrentó la inmensa mora judicial, hasta llegar a resolver ese problema.

Además es el autor del Himno del Tribunal Superior Electoral, y ha participado como observador electoral en las elecciones celebradas en Argentina, Chile, Costa Rica, El Salvador, Honduras, Paraguay, Colombia, Bolivia, Uruguay, México, con la finalidad de asimilar experiencias.