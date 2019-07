Juez cita como testigo a candidato argentino Fernández por pacto con Irán

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, BUENOS AIRES.- Un juez argentino decidió este lunes citar al precandidato a presidente Alberto Fernández a declarar como testigo el 10 de julio próximo en la investigación del pacto firmado en 2013 entre el Gobierno de su compañera de lista electoral, la exmandataria Cristina Fernández (2007-2015), y el Ejecutivo iraní.

Según informó la agencia estatal de noticias Télam, el magistrado federal Claudio Bonadio convocó a quien fuera jefe de gabinete de ministros de los Gobiernos de Néstor Kirchner (2003-2007) y de los primeros meses del Ejecutivo de Fernández para que declare lo que sabe sobre ese polémico acuerdo, que nunca entró en vigor.

El memorándum que el Gobierno kirchnerista firmó con Irán -que en Argentina se declaró inconstitucional y en el país persa no se llegó a convalidar- buscaba la investigación conjunta del atentado en 1994 contra la mutua AMIA de Buenos Aires, que dejó 85 muertos y cuya autoría está atribuida al grupo Hizbulá y ex altos cargos iraníes que Argentina no consigue juzgar en territorio nacional.

En enero de 2015, el fiscal Alberto Nisman, cuatro días antes de aparecer muerto en circunstancias que aún se investigan, acusó a Cristina Fernández y parte de su Gobierno de usar ese acuerdo para encubrir a los presuntos terroristas iraníes a cambio de mejorar la relación comercial con Irán, algo que ella siempre ha negado.

Alberto Fernández, que hasta que anunció su alianza electoral con la exmandataria y actual senadora -que lo acompaña como candidata a la Vicepresidencia- estuvo una década alejado de ella y llegó a ser muy crítico con diversos aspectos de su gestión, había hecho alusión en una entrevista en 2015 a ese supuesto “encubrimiento”.

“Yo lo vi en diciembre a Nisman, cuando me comentó en el supermercado ‘tengo probado el encubrimiento’. Y yo me reí y le dije, el encubrimiento ya existe, es el tratado, el acuerdo, el pacto, esa es la consumación del encubrimiento”, llegó a decir en unas declaraciones al canal TN.

Tras varias idas y venidas de la causa en la que se investiga esas presuntas irregularidades en el memorándum, luego de la muerte de Nisman, la Justicia decidió finalmente impulsar la denuncia y la exmandataria fue procesada con prisión preventiva, aunque no llegó a ser detenida por tener fueros parlamentarios.

La citación judicial de Alberto Fernández -quien en la actualidad asegura que la expresidenta no tiene responsabilidad en ninguna de las tantas acusaciones que pesan sobre ella por corrupción- había sido pedida en mayo pasado por el abogado de familiares de víctimas del atentado querellante en el caso, Tomás Farini Duggan.

Bonadio ya envió a juicio oral el caso, que además de a Cristina Fernández afecta a otros exfuncionarios de su gestión.

