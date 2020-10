Jueces culpabilizan a familia de Andreea Celea de que el juicio no haya concluido

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Los jueces del Quinto Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional aplazaron ayer nuevamente la audiencia que se sigue contra Gabriel Villanueva, acusado de la muerte de la joven domínico rumana Andreea Celea, pero antes acusaron a los familiares de la víctima de ser los culpables de que el proceso no haya concluido.

Así lo reveló este este viernes a El Nuevo Diario Cezara Voicila, hermana de Andreea, quien apuntó que tanto ella como su madre se sintieron muy mal con la acción de los magistrados porque nunca han dejado de asistir a las audiencias.

“Las juezas tuvieron una reacción muy agresiva contra el Ministerio Público y nosotros, diciendo que no nos interesa conocer el caso, lo cual me lo encontré un poquito injusto porque hasta ahora nosotros no hemos fallado a ninguna audiencia y los que siempre tienen va y vienes son la parte de la defensa que no se presenta o cuando no pasa una cosa pasa otra”, manifestó Voicila.

La audiencia de ayer fue suspendida, según Voicila, porque tras los jueces acoger que el juicio empezara desde cero al Ministerio Público se le imposibilitó llevar a los testigos para las 4:00 de la tarde, hora en que había sido fijada más temprano.

“El punto es que tuvieron esa reacción, mi mamá lloró muchísimo porque fue algo muy injusto”, agregó Voicila.

Sostuvo que luego la abogada de Villanueva se aprovechó de la situación para salir a decir “que nosotros nunca hemos querido solucionar el caso y que somos nosotros los que no estamos interesados en eso”.

“Para que tú veas hasta dónde llega la maldad de esa persona”, exclamó.

La próxima audiencia fue reenviada para el 8 de diciembre.

Otra denuncia

El pasado 06 de octubre Voicila había denunciado que la defensa de Gabriel Villanueva la ha amenazado de forma indirecta para que no continúe comunicando en sus redes sociales los aplazamientos del caso.

En un comunicado enviado a El Nuevo Diario, dijo que el hecho ocurrió ese día cuando el Quinto Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional aplazó nuevamente la audiencia del caso.

“Ellos (la defensa de Villanueva) se acercaron a los abogados de mi familia para informarles que, si yo seguía atacando porque ellos siguen aplazando, ellos iban a poner una querella”, sostuvo.

La joven señaló que no comprende en qué se sustentaría la demanda, puesto que solo ha informado en sus redes la actualización del caso.

Sobre el caso

Andreea Celea murió el 1 de septiembre de 2018 al caer del octavo piso del Hotel W & P, ubicado en la avenida Sarasota del sector Bella Vista de la capital.

Según el expediente del Ministerio Público, Gabriel Villanueva planificó asesinarla ya que antes de ocurrir el hecho había pedido a su madre que un taxista que trabaja para su familia lo recogiera en el lugar, a pesar de que él y la víctima habían llegado al hotel a bordo de un vehículo propio.

La acusación de la Fiscalía señala que Andreea y Gabriel se quedarían hospedados durante tres noches para celebrar el cumpleaños del imputado.