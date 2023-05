Judith Rodriguez: La ley de cine es buena pero no hay equidad”

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – La actriz Judith Rodríguez evaluó la ley de cine en República Dominicana y afirmó lo difícil que resulta contar las historias en la pantalla grande Judith entiende que no existe justicia ni equidad a la hora de proyectar dichas historias “a mi me ha resultado difícil levantar proyectos en mi país y no me parece justo, son muchos años de carrera y soy parte de esta industria, tenemos una ley maravillosa, pero me parece injusto que nos resulte difícil hacerlo” ratificó.

En una entrevista muy personal en el programa Siendo Honestos de la periodista Katherine Hernandez, donde se tocaron las fibras más sensibles de la vida de Judith, la actriz también destaca las deficiencias que está viviendo la sociedad Dominicana en cuanto a la salud mental y emocional y establece diferencias entre los tiempos anteriores y los de hoy en día “el mundo está tan rápido en relación al tiempo atrás, ahora se te exige el doble para tu subsistir o para tu subir un escalón, y ahora estamos en una sociedad donde tomar un descanso es como si cometieras un pecado” expresó Judith.

La actriz, directora y cantante se expresa ante las competencias que se han ido creando entre mujeres y el plano laboral en que desempeñan, y cita las diferencias que se establecen en la actualidad entre los estatus sociales, colores de piel, las apariencias y hasta los apellidos que se manejan en el mundo de las redes sociales, apuntando que el logro que ha obtenido en su carrera se lo debe a sus propios esfuerzos “aunque mis padres al principio no querían que yo fuera artista, tampoco me pusieron una camisa de fuerza, yo creo que saqué lo mejor de ellos que son personas que defienden su filosofía, su verdad y yo tengo eso; en el fondo yo he creído en mi arte y en cómo veo la vida” apuntó.

La también comunicadora social de profesión, entiende que las exigencias a la mujer de hoy en día se multiplica al triple y que en cuanto a la maternidad y el trabajo en la vida de una mujer existen manejos muy diversos y que en su caso le ha sido difícil proyectarse en el mundo artístico siendo madre “es más difícil yo proyectar ciertas cosas ahora que yo soy mamá porque si no se me va a juzgar por ciertos comportamientos, tú tienes que ser perfecta ante los parámetros de profesión que han creado esta sociedad y se ha querido vender una competencia “sana” entre mujeres de un país como el nuestro” apuntó.

A los 19 años Judith es diagnosticada con cáncer y entre lágrimas narra con lujos de detalles lo vivido durante esta enfermedad que la hizo más fuerte y la enseñó a aferrarse al trabajo como una forma de evadir sus miedos “ yo puedo hablarlo ahora, pero me lleno de sensibilidad, y esa enfermedad no solo es una enfermedad física, sino también mental, te hace endurecer en algunas cosas para poder levantarte y terminas siendo más empático con personas que tienen la enfermedad y no se pueden sanar” expresó.

Yo no me veo trabajando a los 86 años como veo a Al Pacino y Robert de Niro, no quiero eso para mi.

Para Judith Rodriguez es imprescindible encontrar un balance entre la vida personal y laboral; y aunque su capacidad creativa revoluciona y evoluciona, la joven actriz no se ve trabajando muy avanzada de edad como otros actores extranjeros “ yo quiero en un momento decir: ya, terminé, me retiro, me voy a una montaña o me voy a la playa a vivir que es uno de mis grandes sueños, amaría vivir frente al mar, es un gran sueño que tengo” indicó.Versátil y camaleónica, Judith habló sobre la negación social que ha existido sobre la realidad del Capotillo, confirmación que hace a través de las negociaciones de su más reciente película Rafaela “tú estás negando la realidad de un montón de gente que vive en marginalidad, en vulnerabilidad total, que muchas veces ni saben cuales son sus derechos, que crecen realmente en un círculo de pobreza y que tú me digas a mi que no quieres relacionar tu marca con eso, es tu decirme que no te importa la verdad de cientos y miles de dominicanos” señaló la actriz.

Sobre proyectos futuros la actriz habló sobre su carrera como cantante, proyecto que estrena en el mundo del arte y que lo describe como una terapia, sobre su nueva obra “la escena, los dedos y el puño” escrita y dirigida por ella, además de retomar una vez más el musical “mariposas de acero”, las presentaciones de algunas de sus obras en España y un largometraje que aún está terminando de rodar.

