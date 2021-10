VIDEO: Judge empuja la carrera del triunfo y Yanquis aseguran la postemporada

EL NUEVO DIARIO, INTERNACIONAL.- El guardabosques Aaron Judge remolcó la carrera de la victoria con un sencillo en la novena entrada y los Yanquis de Nueva York aseguraron un lugar en los playoffs en su último turno al bate de la temporada regular al vencer 1-0 este domingo a los Rays de Tampa Bay.

El parador en corto colombiano de los Yanquis, Gio Urshela, hizo una atrapada al estilo Derek Jeter, cargando hacia el banquillo visitante, y Nueva York terminó el año con marca de 92-70, logrando un quinto boleto de postemporada consecutivo.

Los Yanquis sabían que una derrota ante los Rays, de 100 triunfos, podría enviarlos a uno de varios posibles juegos número 163 fuera de casa el lunes.

AARON JUDGE SEND THE YANKEES TO THE PLAYOFFS 🔥🔥🔥 pic.twitter.com/e8KWv7egUQ

