Juanes explora otras fronteras de tecnología sonora en su nuevo álbum

EL NUEVO DIARIO, LOS ÁNGELES. – Después de llegar a su propio límite de la experimentación y hacer un repaso por las influencias musicales más determinantes de su carrera, Juanes regresa con un disco auténtico en el que pudo explorar sonoramente la tecnología Dolby Atmos, que considera «el futuro de la producción musical».

«Yo creo que de ahora en adelante vamos a terminar produciendo las canciones pensando en que esto existe, apenas está empezando a funcionar en la música», dijo el compositor de 50 años en una entrevista con EFE sobre la tecnología de sonido envolvente lanzada en 2012, pero anteriormente más usada en el cine.

Juanes dio un adelanto de lo que será su décimo disco de estudio, un proyecto que nació durante la pandemia, en el que concreta las diversas formas humanas de relacionarse y la identidad musical que lo ha caracterizado desde la década de 2000 con temas como «La camisa negra».

«El álbum en general habla mucho de las relaciones con las personas, y musicalmente volví a la parte más orgánica de la guitarra, de la batería, del rock, del funk», describió el cantante nacido en Carolina del Príncipe, Colombia.

El primer sencillo fue «Amores prohibidos», una canción en la que además de indagar en las emociones que generan los «affaires» (aventuras amorosas), retoma sus raíces rockeras con influencias de artistas como Chuck Berry y la cumbias.

«Cuando estábamos encerrados leí un articulo en The New York Times que se preguntaba que ahora que estábamos encerrados qué iba a pasar con los ‘affaires’ y me dio risa, y a partir de esa idea es que hice esta canción», relató.

Otros temas nacen de lugares más personales y particularmente dolorosos como malentendidos que vivió junto a su esposa o su hija de 19 años.

«Es curioso cómo se transforman las experiencias en música, recuerdo un momento difícil que viví con mi niña y luego escucho la canción tan bonita que surgió de ello y pienso en lo lindo que es que algo tan duro pueda convertirse en esto», apuntó.

Además, también navega por el amor romántico e incluso la crítica social al tratar temas sensibles que la mayoría de los países latinoamericanos podrán identificarse.

Al cumplir 50 años, Juanes presentó su biografía junto a Diego Londoño en la que hace un repaso por su historia, si bien confiesa que siempre intenta vivir en el presente, en cuestiones musicales no puede evitar voltear al pasado.

«En este momento estoy tratando de vivir el día a día y estar en este lugar, pero para hacer música voy a lugares a donde necesito buscar, en los recuerdos o en la imaginación, o en la historia», ahondó.

Eso hizo en 2021 con el álbum «Origen», un material en el que reversionó las canciones que habían marcado sus gustos musicales y camino como cantante, en un recorrido por trabajos de artistas como Juan Gabriel, Carlos Gardel, Julio Jaramillo, Fito Páez, Bruce Springsteen y Bob Marley.

Previamente «estiró la liga al máximo» de la experimentación con el disco «Más futuro que pasado», y para esta ocasión aterriza su proyecto desde un lugar más cercano a su forma de ser.

Juanes, quien escuchó por primera vez su disco con la tecnología 360, debido a la colaboración entre Dolby, Apple Music, Universal Music, y Mercede-Benz, asegura que sus próximos proyectos tendrán una mayor exploración en dicha sensación sonora.

