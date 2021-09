Juan Soto y un histórico 2021 en las Grandes Ligas

EL NUEVO DIARIO, INTERNACIONAL.- Hay tanto talento ahora mismo en las Grandes Ligas, que es difícil llevar la pista de todas las cosas buenas que están ocurriendo. Y especialmente cuando uno de esos jugadores extraordinarios está en un equipo que no jugará en la postemporada, es importante asegurarnos de celebrar una campaña estelar antes de que la temporada se termine.

Lo dicho arriba podría aplicar a un puñado de jugadores de Grandes Ligas. ¿Pero el sujeto al que nos referimos hoy? Nada menos que el mejor bateador del momento: el dominicano Juan José Soto.

Soto probablemente terminará entre los tres mejores en la votación del Jugador Más Valioso de la Liga Nacional, y esta semana será la última en la que podremos verlo jugar en el 2021. Oh, por cierto, apenas tiene 22 años. ¿Listos para ver su nombre junto a varios miembros del Salón de la Fama y dueños de distintos récords ofensivos? Perfecto. Porque es hora de adentrarnos en sus números y apreciar esta maravillosa temporada que hemos tenido la suerte de presenciar.

It's time for another Juan Soto appreciation post

Statcast percentiles ⬇️ pic.twitter.com/DVAxdZT1hd

— Sarah Langs (@SlangsOnSports) September 28, 2021