Juan Soto y Trea Turner: ¿Candidatos a extensiones?

EL NUEVO DIARIO, INTERNACIONAL.- El futuro a largo plazo del dominicano Juan Soto y Trea Turner en Washington, D.C., ha sido uno de los temas más comentados — y así seguirá siendo — mientras continúan su ascenso y otros jugadores acuerdan mega-extensiones.

La más reciente de 14 años y US$340 millones para el quisqueyano de 22 años de los Padres, Fernando Tatis Jr., ha generado algunas preguntas: ¿Quién será el próximo en acordar una extensión de esa talla y cuál jugador lo hará para quedarse con su equipo original? Ambas pueden hacerse sobre los dos candidatos de Washington para el premio de Jugador Más Valioso. Ambos hablaron el miércoles sobre su futuro, en el primer día de entrenamientos con el equipo completo.

“Me encantaría jugar toda mi carrera aquí. Me encantaría que (Soto) jugara toda su carrera aquí”, dijo Turner. “Pero ya veremos. Ésas son preguntas muy, muy importantes y tienes que llevarlas día tras día. Si pasa, será especial”.

¿Qué le depara el futuro a Soto?

Luego de la firma de Tatis, el mundo del béisbol comenzó a especular si Soto sería el próximo. El dominicano de 22 años se convirtió en el jugador más joven en ganar el título de bateo de la Liga Nacional el año pasado. Además, el patrullero izquierdo fue ubicado por MLB Network como el quinto mejor jugador de Grandes Ligas.

“Ahora mismo estoy jugando béisbol”, dijo Soto sobre una potencial negociación de contrato. “Me olvido de eso. Estoy feliz por [Tatis]. Él obtuvo su acuerdo, pero para mí, mi mente está en el béisbol. Desde que llegué aquí he tratado de desconectarme de todo el mundo e intentar disfrutar junto a mis compañeros; venir al terreno y jugar béisbol con ellos”.

Soto evitó ir a una audiencia de arbitraje salarial en su primer año de elegibilidad al acordar por US$8.5 millones para la temporada del 2021. Todavía tiene cuatro temporadas más antes de convertirse en agente libre.

“Firmamos, desarrollamos y llevamos a Juan a las Mayores muy rápido y a una temprana edad”, dijo el gerente general de los Nacionales, Mike Rizzo la semana pasada. “Lo vemos siendo un Nacional por mucho tiempo. Pero aún estamos en las primeras etapas de las conversaciones. Tuvimos algunas pláticas con él sobre un pacto a largo plazo en los campamentos pasados, pero no llegamos muy lejos. Desde la temporada acortada por COVID del 2020, no las hemos retomado. Pero nuestro plan es hacer un esfuerzo, como hemos hecho con nuestros jugadores importantes y jóvenes en el pasado, para mantenerlo en el uniforme de los Nacionales por mucho, mucho tiempo”.

¿Y el futuro de Turner?

Turner ha disputado sus seis campañas en las Mayores en Washington, luego de ser adquirido desde San Diego como un jugador de liga menor en el 2015. Desde entonces, se ha establecido como uno de los mejores campocortos del juego, un peligroso bateador y un gran corredor desde la parte alta de la alineación de los Nacionales.

“Lo he dicho en el pasado; me gusta estar aquí”, expresó Turner. “Esto es un negocio y las cosas pueden cambiar. Pero hasta ahora, me encantaría jugar acá el resto de mi carrera. Me encanta estar aquí. Me fascina el ambiente, el equipo que conforma Rizzo y el cuerpo de técnicos cada año. Esas conversaciones han pasado ya y espero que ocurran en el futuro. Pero hasta ahora, supongo que estamos pendientes del día a día”.

Los Nacionales también han expresado interés en que Turner sea un miembro longevo de la organización. El campocorto de 27 años acordó por US$13 millones en este invierno para evitar el arbitraje salarial en su tercer año de elegibilidad.

“Siempre les he dicho que es uno de los jugadores más emocionantes del juego. Realmente lo es”, dijo el manager de los Nacionales, el boricua Dave Martínez. “Con las cosas que puede hacer, el cielo es el límite. Lo bueno es que quiere seguir mejorando, quiere ser el mejor. Creo que fue candidato para JMV el año pasado y va a continuar mejorando”.