Juan Soto sobre lista de lesionados: “Volveré más fuerte”

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, WASHINGTON – Perder tiempo de juego a comienzos de temporada no es nada nuevo para el dominicano Juan Soto. El 2020 lo comenzó en la lista de lesionados, producto a protocolos con el COVID-19. Tres semanas después de comenzada esta campaña, vuelve a quedar por fuera – esta vez ingresando a la lista de lesionados de 10 días por una distensión en el codo izquierdo.

“Creo que hará sentirme mejor”, dijo Soto el miércoles. “Si recuerdo el año pasado, ingresé en cuarentena y regresé más fuerte. Voy a tratar de hacer lo mismo esta vez”.

Soto se convirtió en el jugador más joven en ganar el título de bateo de la Liga Nacional (.351) y ganó su primer bate de plata, ubicándose en el quinto lugar de la votación del Jugador Más Valioso en el 2020.

Soto no puede señalar un momento en particular en el que sintió las molestias en el hombro, sólo que fue al lanzar y no haciendo swing. Una resonancia magnética reveló la distensión.

“Es duro”, dijo Soto. “Trato de dar lo mejor en el terreno. Llego todos los días y trabajo en mi cuerpo y en todo. Trato de hacer lo mejor que pueda para no llegar a este punto. Es difícil estar en la lista de lesionados, pero sé que quieren cuidarme. Es una temporada larga. Queremos jugar más tarde en la temporada, no ahora. Es mejor tomar un par de días fuera ahora que perder la mitad de la campaña”.

El tratamiento de Soto se trata de masajes y descanso. Pasará su proceso de recuperación en la sede alterna, mientras los Nacionales disputan una gira de cinco juegos ante los Mets y Azulejos.

“No me importa a donde vaya”, dijo Soto. “Sé que están haciendo su mejor esfuerzo para ayudarme. Para mí, me voy a concentrar en prepararme para regresar”.

En 14 juegos en esta temporada, Soto está bateando .300/.410/.460 con dos jonrones. Empalmó su segundo doblete de la campaña el lunes, para acabar con una sequía de tres encuentros sin hits.

“He estado dándole duro a la bola, pero no estoy encontrando los espacios”, dijo Soto. “Creo que estaba consiguiendo el ritmo. Estaba bateando para todos lados – izquierda, derecha, centro – y me estaba sintiendo bien. Creo que esto me permite pensar y relajarme”.

Los Nacionales han estado utilizado a Andrew Stevenson en el jardín derecho con Soto fuera. Mientras tanto, Soto aguarda por su recuperación y apunta a un sólido regreso.

“¿Por qué cambiar? Tenemos 10 días otra vez de cuarentena”, dijo Soto. “Estaré listo y volveré más fuerte. No me importa”.