Juan Soto sigue optimista pese al mal momento con el bate

EL NUEVO DIARIO, MIAMI — Podría sonar algo extraño, pero el dominicano Juan José Soto tiene de 14-2 en sus últimos cuatro partidos.

Soto se fue de 4-0 por segundo día consecutivo el lunes durante la derrota por 8-2 de los Nacionales ante los Marlins en el loanDepot park. Tampoco negoció base por bolas alguna por segundo compromiso en fila.

Para ser justos, apenas estamos en mayo y Soto se enfrentó a dos lanzadores estelares en sus últimos dos juegos: Justin Verlander de los Astros el domingo y el dominicano Sandy Alcántara de los Marlins el lunes.

La buena noticia es que ninguno de los dos derechos ponchó a Soto. Y todavía mejor es el hecho de que hacer swing a más strikes es parte del plan del cañonero zurdo.

Soto ya había mencionado hace unas semanas que había cambiado su pan de ataque en el home. Conocido por su paciencia, Soto empezó a hacerles swings a strikes. Quería sentirse más seguro y asegurarse de estar viendo la bola bien y no salir a tirarles a pitcheos fuera de la zona.

“Vengo lidiando un poco con mi timing y esas cosas, aunque al final del día estoy viendo los pitcheos”, dijo Soto. “Pero hoy enfrenté a un pitcher que no me tiró muchos strikes y seguí haciendo swing, y eso no fue buena idea para mí”.

Soto no se ponchó el lunes, fallando con un elevadito ante una recta de cuatro costuras, dos rodados contra dos sinkers y un fly frente a un slider.

“Hizo buenos pitcheos”, reconoció Soto sobre Alcántara. “Estaba haciendo sus pitcheos en el lugar correcto, pero algunas veces tiraba fuera de la zona y le seguíamos haciendo swing. Tenemos que estar más calmados y tratar de tirarle a pitcheos buenos. Hoy hizo buenos pitcheos, pero también estuvo un poco fuera de la zona y lo que hicimos fue ayudarlo”.

¿Es posible que Soto esté tratando de hacer demasiado? Quizás. Pero eso está bien. Apenas está en su quinta temporada en las Grandes Ligas y si bien ha logrado muchísimas cosas, tiene apenas 23 años.

“No es que no esté bateando bien ahora mismo”, dijo el manager de los Nacionales, Dave Martínez. “Pienso que Juan simplemente necesita relajarse un poco, no tratar de hacer tanto. Y eso es lo más importante, saben, porque lo he visto darles esos pitcheos hacia la banda contraria. Está jalando demasiadas bolas. Sólo tiene que relajarse y mantenerse bateando por el medio”.

Soto, sin embargo, se mantiene positivo, tanto sobre su bateo como sobre la situación de los Nacionales.

“Siempre es difícil perder”, apuntó Soto. “Pero como he dicho, tenemos que olvidarnos de eso y regresar a jugar el día siguiente. No se trata de un juego o una serie. Tenemos que luchar todo e laño. Vamos a tener algunas derrotas, pero vendrán días buenos”.

