Juan Soto señala no ha habido conversaciones con Nacionales

Se rumora equipo le ofreció más de 500 millones de dólares

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Juan Soto es una de las figuras estelares en el béisbol de las Grandes Ligas en la actualidad, al punto que han salido a relucir rumores de que le estarían recibiendo una oferta de más de 500 millones por parte de su equipo, los Nacionales de Washington, algo que reveló aún no ha sucedido.

“Ni siquiera se ha llegado a conversaciones, las cuales están siendo dirigidas por mi agente y el equipo”, dijo Soto al participar en la rueda de prensa junto a David Ortiz y Vladimir Guerrero Jr., previo al Juego de Leyendas de este domingo, organizado por la Federación Nacional de Peloteros Profesionales (Fenapepro).

“Él (su agente) me va a mantener al tanto de lo que pase por allá, yo lo que estoy enfocado en preparar mi cuerpo físicamente y llegar ready”, externó Soto al hablar con la prensa en el estadio Quisqueya Juan Marichal, quien es representado por el reconocido agente de beisbolistas Scott Boras.

Ante la reacción de Ortiz, cuando expresó que estaría enfocado en prepararse físicamente para la temporada de Grandes Ligas, Soto señaló que “para llegar a 500 jonrones hay que ponerse ready y siempre estamos preparándonos para eso y tratando de buscar la menar de ayudar al equipo en año que viene”.

Al ser cuestionado sobre la responsabilidad que carga junto a Guerrero Jr. y Fernando Tatis Jr., de ser la cara del béisbol dominicano en las Grandes Ligas, expresó que es consciente de lo que eso representa y que solo trata de disfrutar del juego.

“Somos tres y al final del día somos humanos, tratamos de andar bajo perfil y de hacer las cosas bien hechas y te aseguro que voy a tratar de divertirme y disfrutar este momento en mi carrera. Hasta ahora seguimos metiendo mano y tratando de poner la bandera en alto”.

En sus declaraciones el joven jugador de los Nacionales explicó que siempre ha dado seguimiento a las carreras de los grandes jugadores dominicanos, a quienes imitó y quienes han sido su modelo en su camino a las Grandes Ligas.

“Como lo he dicho antes, mis ídolos siempre han sido Manny Ramírez y Robinson Canó, pero claro está, siempre hemos seguido la carrera de David Ortiz, de Alex Rodríguez, de Albert Pujols, de todos los muchachos. Cuando era niño uno imitaba a todo el mundo, y quien no imitaba a David Ortiz cuando era niño, yo era el primero que me paraba ahí y lo imitaba, porque siempre hemos querido ser como ellos y gracias a Dios hemos llegado hasta las Grandes Liga”, sostuvo Soto.

