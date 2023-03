Juan Soto se somete a resonancia magnética en oblicuo izquierdo

EL NUEVO DIARIO, PEORIA, Ariz. — El jardinero de los Padres, Juan Soto, se sometió a una resonancia magnética el martes después de que sufrió lo que el equipo llama una distensión leve en el oblicuo izquierdo durante un juego de backfield «B» en el Peoria Sports Complex el domingo.

Los resultados de la resonancia magnética no estuvieron disponibles de inmediato. No obstante, el mánager Bob Melvin expresó su optimismo de que Soto evitaría perder un tiempo significativo, aunque estuvo fuera de la alineación para el partido de la Liga del Cactus del equipo contra Colorado el martes y actualmente se lo considera día a día.

«Pensamos que es bastante leve», dijo Melvin. «La parte trasera, una especie de precaución… Ojalá hayamos tomado un respiro en eso».

La lesión es en el lado izquierdo de Soto, que va en contra de la lesión oblicua convencional en el béisbol. Para los bateadores, las lesiones oblicuas generalmente ocurren en el lado que mira hacia el lanzador, el lado que gira mientras hace el swing.

Soto primero sintió la lesión en el lado izquierdo mientras hacía un swing, dijo Melvin, y luego se retiró rápidamente del juego.

«Se lo cortó, con suerte para no lastimarlo más», dijo Melvin. «Solo hablando con los entrenadores, no se sintió significativo. Obviamente, vamos a ser proactivos y obtener una imagen de eso hoy».

No hace falta decir que los Padres no pueden darse el lujo de estar sin Soto, uno de los mejores bateadores del juego. Ya no cuentan con Fernando Tatis Jr. durante los primeros 20 juegos de la temporada mientras cumple el resto de su suspensión por PED .

Además de eso, Soto ha estado al rojo vivo toda la primavera , ya sea en la Liga del Cactus o jugando para la República Dominicana en el Clásico Mundial de Béisbol . Entre los dos, tiene 14 de 29 con tres jonrones.

«Definitivamente, me siento muy bien», dijo Soto antes de la lesión. «Siento que mi momento es justo en el punto».

Si Soto se perdiera algún momento, el grupo actual de jardineros que compiten por tiempo de juego en el jardín derecho en ausencia de Tatis, un grupo que incluye a Adam Engel , José Azocar , David Dahl y Brandon Dixon , presumiblemente estaría luchando por dos lugares. en lugar de uno.

