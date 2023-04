Juan Soto pega jonrón y evitar la barrida para los Padres

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El toletero dominicano Juan Soto disparó un cuadrangular y eso fue suficiente para que los Padres de San Diego derrotaran este miércoles 1-0 a los Bravos de Atlanta, para evitar la barrida en su serie de tres encuentros.

Soto envió la pelota por encima de la pared del jardín derecho en la cuarta entrada ante el abridor de los Bravos, Charlie Morton (2-2) para producir la única carrera en el encuentro.

Para el jardinero dominicano, su jonrón fue el cuarto de la temporada.

Is this the confidence builder Juan Soto needed? pic.twitter.com/zlQzwLxJeG

— World Sports Network (@WSNsports) April 19, 2023