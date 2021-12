Juan Soto: “Para llegar a 500 jonrones hay que ponerse ready”

Comparte esta noticia

Aclara rumor de supuesta oferta de los Nacionales de 500 millones de dólares

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Juan Soto es una de las figuras estelares en el béisbol de las Grandes Ligas en la actualidad, pero este éxito del joven de apenas 23 años ha estado marcado por ese deseo de mejorar, el cual caracteriza a los ganadores.

“Estoy enfocado en preparar mi cuerpo físicamente y llegar ready, para tratar de buscar la manera de ayudar al equipo el año que viene”, expresó el jardinero estrella y principal figura de los Nacionales de Washington, al participar en la rueda de prensa, junto a David Ortiz, previo a las actividades del Día de Leyendas en el estadio Quisqueya.

Las palabras de Soto provocaron la reacción de Ortiz, quien le cuestionó si más en forma de lo que está, a lo que respondió “para llegar a 500 jonrones hay que ponerse ready y siempre estamos preparándonos para eso”.

Tener un objetivo a corto plazo, como ayudar al equipo es importante, pero también saber lo que se quiere alcanzar a través del tiempo es muestra de que Soto tiene claro sus objetivos, que está trabajando para ello y que no se conformará con ser uno más en su paso por las mayores.

En su joven carrera, Soto ya cuenta con un anillo de la Serie Mundial, un título de bateo, fue segundo en las votaciones al premio al Jugador Más Valioso, ha asistido al Juego de Estrellas, entre otros importantes hitos, que podría pensarse que su recorrido es más largo que las cuatro campañas que ha jugado en el más alto nivel del béisbol.

El fruto del trabajo ha estado ahí, ya que cada año ha continuado mejorando, como lo muestran sus números generales, no solo en el bate, sino también con el guante, ya que luego de ser cuestionado en cuanto a su labor defensiva, mejoró a tal grado, que, en el año 2019 quedó como finalista al Guante de Oro.

Lejos de sentir presión ante los reflectores y a sabiendas que es visto como una de las figuras en la que reposa la responsabilidad de ser la cara del béisbol dominicano en las Grandes Ligas, el joven toletero, sale a disfrutar del juego.

“Tratamos de andar bajo perfil y de hacer las cosas bien hechas y te aseguro que voy a tratar de divertirme y disfrutar este momento en mi carrera. Hasta ahora seguimos metiendo mano y tratando de poner la bandera en alto”, explicó Soto.

Juan, quien en la pasada temporada bateó para .313 con 29 jonrones y 95 remolcadas, ha sido parte de los rumores que señalan que podría recibir un contrato de 500 millones de dólares, oferta que según sus palabras no se ha producido, pero que no es algo que lo distrae de lo que busca, que es ganar con su equipo.

En sus declaraciones el joven jugador de los Nacionales explicó que siempre ha dado seguimiento a las carreras de los grandes jugadores dominicanos, a quienes imitó y quienes han sido su modelo en su camino a las Grandes Ligas.

“Como lo he dicho antes, mis ídolos siempre han sido Manny Ramírez y Robinson Canó, pero claro está, siempre hemos seguido la carrera de David Ortiz, de Alex Rodríguez, de Albert Pujols, de todos los muchachos. Cuando era niño uno imitaba a todo el mundo, y quien no imitaba a David Ortiz cuando era niño, yo era el primero que me paraba ahí y lo imitaba, porque siempre hemos querido ser como ellos y gracias a Dios hemos llegado hasta las Grandes Liga”, sostuvo Soto.

Objetivos claros, dedicado a mejorar y con referentes de éxitos bien claros, Soto ha puesta en práctica ese enfoque para lograr el éxito que hasta ahora alcanzado en el béisbol y que continuará cosechando, apegado a esos principios.

