Juan Soto maravilla con las métricas de sus jonrones

EL NUEVO DIARIO, INTERNACIONAL.- Otro jonrón, otra marca en su carrera.

El jueves, Juan José Soto le conectó jonrón de 114.1 millas por hora—el cuadrangular más duro de su trayectoria en Grandes Ligas—al derecho venezolano Elieser Hernández en la derrota de los Nacionales ante los Marlins en Miami. Fue el tercer batazo más fuerte del dominicano Soto en su carrera de cuatro años en Grandes Ligas.

“Se oyó bastante fuerte”, dijo Soto. “Una de las cosas que me gustar escuchar cada vez que le doy a la bola es cuánto suena”.

El bambinazo tuvo una distancia de 433, la segunda mayor de un vuelacercas de Soto en la campaña. El manager de los Nacionales, el boricua Dave Martínez, notó la elevación del swing del jardinero.

“Le dio duro a la bola—muy duro”, dijo Martínez. “Pero ése es el tipo de swing que tiene. Fue un gran swing”.

Por más poder que genere Soto cuando da jonrones, el toletero le pone más atención a la velocidad de salida. El 17 de agosto, el quisqueyano registró su batazo más duro, un doble de 116.6 mph contra los Azulejos.

“Sé que la mayoría de mis jonrones son de 110 (mph)”, dijo Soto. “A veces siento que le doy más duro y cada vez que lo veo, es 110. Entonces, desde el 2019, 2020, me he olvidado de ver la velocidad de salida de mis jonrones. Ahora veo después de un sencillo o doble, porque creo que esos números están saliendo mejor”.

Después de conectar 11 cuadrangulares en los primeros 79 partidos de la campaña, Soto viene disparándolos a un buen ritmo. El jueves, dio su décimo bambinazo en 36 encuentros desde el Juego de Estrellas. Esa eficiencia se ve más notable aun cuando se toma en cuenta que el guardabosque ha negociado 42 bases por bolas en ese trecho.

“Lo grande es que se le está dando muchos boletos. Sabemos eso”, dijo Martínez. “Él tiene que estar listo. Siempre hablamos de eso. (Los lanzadores) van a cometer uno o dos errores por turno y (Soto) tiene que estar listo para darles”.

Después de la serie en Miami, Soto y los Nacionales se preparan para medirse con los Mets en Queens a partir del viernes. En el Citi Field, el dominicano dio en el 2020 dos de los vuelacercas más largos de su carrera.

“Simplemente tengo que mantenerme en la zona de strike y tratar de buscar un pitcheo específico”, dijo Soto. “Si no (me dan ese pitcheo), base por bolas y ya. Pero si me lo tiran, hay que tratar de no fallarlo”.

