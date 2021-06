Juan Soto empieza a encenderse con los Nacionales

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, INTERNACIONAL.- Juan José Soto se llevó algunos “souvenirs” de la serie de cuatro juegos de los Nacionales contra los Bravos esta semana: Cinco hits, seis anotadas, dos jonrones, seis empujadas y seis bases por bolas.

El dominicano llegó a Atlanta bateando .267/.387/.385, con OPS de .772. Cuando partió de dicha ciudad hacia Filadelfia, había mejorado a .281/.411/.432 con .843. En total, se embasó en 11 de sus 17 visitas al plato en el Truist Park.

“Es emocionante, porque sabes de qué es capaz”, dijo el utility de los Nacionales, Josh Harrison. “Él sabe de lo que es capaz. Vio algunos pitcheos y no los falló. De eso se trata tener buenos turnos—cuando ves tu pitcheo, hay que aprovecharlo. Y él lo hizo en esta serie”.

Soto había pasado 11 partidos sin dar cuadrangular antes de llegar a Atlanta y no había volado la cerca en encuentros consecutivos esta campaña, pero vs. los Bravos, el toletero salió de esos baches. Una clave fue darle a la bola a la banda contraria. El martes, disparó un sencillo productor al jardín izquierdo y siguió eso con un bambinazo de 409 pies por esa misma banda.

“Eso preparó todo para los siguientes turnos”, dijo Soto acerca del sencillo antes mencionado. “Me puso en un buen timing. Me demostró por dónde puedo darle a la bola, lo lejos que le puedo dar y lo bien que le puedo dar en cualquier lado”.

El miércoles, Soto disparó un jonrón de 437 pies por el jardín central-izquierdo. Ya estaba dando resultados el esfuerzo por conectarle a pelota más al frente y de levantar la bola.

Llegando a la serie contra los Bravos, Soto tenía una tasa de elevados/líneas del 40% y un 27.8% de batazos halados. En los primeros tres juegos de la serie en Atlanta, esos números cambiaron al 85.7% y 14.3%, respectivamente.

“Vi su swing (el miércoles) y su bate se está quedando en la zona como lo hacía durante mucho tiempo”, dijo el manager de los Nacionales, el boricua Dave Martínez. “Creo que estás viendo a Juan siendo Juan y es bueno ver eso”.

Mientras Soto hace ruido en el plato, también provoca ruido entre el público contrario. Jugando como visitante, los fanáticos reaccionan y cuando juega defensa, ha escuchado cantos como “sobre-estimado”.

“Cada vez que estamos en la ruta, sé que se dicen muchas cosas en las gradas”, comentó Soto. “Trato de concentrarme en el juego. A veces me río. No me importa qué digan. Me concentro en mi juego, disfruto mi juego y hago lo que puedo. Saco de mi cabeza los comentarios negativos y me mantengo enfocado en el juego”.

Para una estrella que tiene la marca como el más joven en ganar un título de bateo de la Liga Nacional y que ya tiene en su haber un Bate de Plata, todo eso es parte de volver a la forma de un jugador de élite.

“Le encanta eso. Los abucheos son parte de todo y no le molesta para nada”, expresó Martínez. “Él se alimenta de eso, de verdad. Como siempre digo, es un muchacho diferente. Le encanta el gran momento, le encanta jugar y le encenta ganar”.

