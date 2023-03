Juan Soto: “Disfruto lo que estoy haciendo”

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- La emoción de Juan Soto por llevar la camiseta dominicana en el Clásico Mundial de Béisbol es evidente y no lo puede ocultar.

“Disfruto lo que estoy haciendo”, dijo Soto en rueda de prensa tras el triunfo del equipo dominicano ante Nicaragua.

“Cada vez que me pongo el uniforme me pongo contento de representar al país, no importa contra quien sea yo estaré ahí afuera disfrutando cada momento porque uno nunca sabe cuándo volverá a pasar”, dijo el estelar jardinero, quien ha sido sin dudas el mejor bateador del equipo dominicano en el certamen.

Esta satisfacción es tan evidente, que el potente toletero zurdo acumula cuatro imparables en nueve visitas al bate, con dos dobles, un cuadrangular (conectado este lunes), tres carreras anotadas y dos impulsadas en los dos partidos que ha disputado en el torneo de naciones.

Otra de las satisfacciones que Soto celebró este lunes fue poder haber contribuido al triunfo de los dominicanos.

“Ganamos la victoria que tanto necesitábamos”.

Por restricciones establecidas por los Padres de San Diego, debido a las molestias en la pantorrilla izquierda que lo aquejaron antes del inicio del Clásico Mundial, Soto no podrá iniciar en el jardín izquierdo en el juego ante Israel este martes, pero podrá salir desde el banco y agotar un turno al bate.

