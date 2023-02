Juan Soto demostró sus dotes para el canto

EL NUEVO DIARIO, SAN DIEGO.- El guardabosque dominicano Juan José Soto decidió convertirse en solista el sábado durante el Festival de los Padres en el Petco Park.

Como si ya no tuviera grandes talentos sobre el terreno, el que algunos consideran como el mejor bateador puro en las Mayores, ahora parece ahora ser capaz de cantar el himno nacional antes de entrar al terreno para la acción.

Juan Soto was asked to step to the mic and this ensued 😂 pic.twitter.com/PJDR7DubiI

