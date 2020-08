VÍDEO: Juan Soto conecta el HR más largo de su carrera

EL NUEVO DIARIO, REDACCIÓN.- El dominicano Juan José Soto conectó un jonrón el lunes y la pelota llegó a un lugar pocas veces visitado en Citi Field.

Con los Nacionales arriba 3-0, el toletero zurdo largó un batazo de dos carreras en la tercera entrada contra el abridor de los Mets, Steven Matz, que pasó por encima de la manzana ubicada detrás del jardín central y viajó una distancia proyectada de 463 pies con una velocidad de salida de 108.6 mph, de acuerdo con Statcast.

Según MLB.com, es el jonrón más largo en la carrera del pelotero de 21 años y el cuarto más largo en Citi Field desde que Statcast empezó a registrar esas medidas en el 2015, detrás de Giancarlo Stanton (468 pies en 2017), Kyle Schwarber (467 pies, 2017) y Freddie Freeman (464 pies, 2015).

Juan Soto said get the fuck off me ball @Starting9 pic.twitter.com/1OxAo329i1

