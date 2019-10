(VIDEO) Juan Soto, con 20 años es 4to más joven en conectar jonrón en Serie Mundial

EL NUEVO DIARIO, HOUSTON – Juan José Soto ha maravillado a todos con su impresionante bateo desde que subió a las Grandes Ligas en mayo del 2018. El martes en el Juego 1 de la Serie Mundial, el toletero dominicano de los Nacionales volvió a dar de qué hablar con un jonrón frente a Gerrit Cole de los Astros en el cuarto inning del partido.

Con su bambinazo por el jardín izquierdo del Minute Maid Park, Soto (20 años, 362 días) empató el encuentro 2-2 y, de paso, se convirtió en el cuarto jugador más joven en disparar un cuadrangular en el Clásico de Otoño. Los primeros tres en la lista son el curazoleño Andruw Jones (1996, 19 años, 180 días), el venezolano Miguel Cabrera (2003, 20 años, 187 días) y el Salón de la Fama Mickey Mantle (1952, 20 años, 352 y 353 dias, en jornadas consecutivas).

Soto, además, se convirtió con ese jonrón en el bateador dominicano más joven en conectar un imparable en un juego de Serie Mundial, superando a Rafael Devers (21 años y 364 días), quien tenía la marca desde el Juego 1 de la Serie Mundial del 2018.

