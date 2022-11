Juan Núñez busca “Cosechart”, tres décadas de trabajo en las artes gráficas

Comparte esta noticia

La expográfica estará expuesta hasta el 1ro de diciembre, en la Facultad de Artes de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD). Está dedicada a Milvio Pérez, fotógrafo de la Guerra de Abril de 1965.

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – El diseñador gráfico y publicista Juan Núñez C. trae su expográfica “Cosechart”, con la cual busca recopilar más de 30 años de sus mejores trabajos y aportes dentro de la industria gráfica la música, campañas políticas, anuncios de prensa, libros, encartes, entre otras áreas.

Esta exposición tendrá en exhibición las producciones discográficas (portadas para LP, cassette, CD y promociones) de gran parte de los intérpretes y agrupaciones musicales dominicanas de los géneros del merengue de orquesta, merengue típico, bachata, urbanos, etc. También, habrá publicaciones de libros, serie de calendarios entre otros tipos de trabajos impresos.

La muestra estará expuesta hasta el 1ro de diciembre del año en curso en la sala de exposiciones de la Facultad de Artes de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), en horario de 10:00 a.m. a 9: 00 p. m. de lunes a sábados.

En una conversación sostenida con El Nuevo Diario, Juan Núñez, resaltó lo orgullosos que se siente, ya que con esto muestra a las generaciones futuras, sus trabajos y como estos pueden tomarlo como un aporte fehaciente para tenerlo como referente al momento de estos sostener sus grafías.

“Me siento muy contento y a gusto con el trabajo que he hecho. No me perdonaría dejar esta historia en el anonimato, ya que este aporte representa para las futuras generaciones conocimientos de esta gloriosa época dorada”, aseveró.

La actividad tiene como finalidad dar a conocer, sobre todo a la juventud la gran cantidad de artistas que han surgido en el país, y de cómo se presentaban las producciones en esa época, donde la tecnología no había emergido como hoy en día; asimismo, como eran las promociones y publicidad de ese tiempo.

A continuación, la entrevista realizada a Juan Núñez.

END: ¿Por qué apodar esta exposición como “Cosechart”?

JNC: Nada que ver con agricultura, ni agropecuaria. En nombre “Cosechart” hacemos uso de una metáfora. A mediados de la década de los 80s iniciamos una siembra en el campo de las artes, fuimos cuidándola, abonándola y esperamos ver los frutos y hoy los hemos recolectados como final de una cosecha, así concluye una siembra. Al término cosechar le agregamos al final una T para dar sentido de arte.

END: Recopilar todo esto y mostrarlo al público, ¿de dónde nace para usted esta iniciativa?

JNC: En principio, cualquiera pensaría que desde el día uno que empecé en el mundo de las artes gráficas a mediados de la década de los 80s (Editora Milvio y Asociados), tenía intención de exhibirlos en el futuro, pero muy lejos de eso. Desde que iniciamos este oficio fui guardando y cuidando un ejemplar impreso de los artes/diseños impresos que hacía. La iniciativa nace en el año 2017, revisando mis archivos y viendo la cantidad que acumulaba, me surge la idea de algún modo exponerlos, entonces comienzo a identificar y tratar de conseguir los que me faltaban, finalmente no conseguí todo lo que he realizado, siendo conservador faltaría alrededor del 15% de lo trabajado en este trayecto.

Consciente de que, Expográfica COSECHART, es arte, es cultura e historia. tiene como finalidad dar a conocer y que puedan valorar, las portadas de las producciones musicales de los artistas dominicanos, también de algunos extranjeros, aunque hay un público que sí conoce del tema, va dirigido especialmente a la población jóven que desconoce sobre la discografía dominicana en sus diferentes género y etapas.

END: Tanto tiempo en el mundo de las artes gráficas, ¿cuáles han sido esos retos y virtudes que ha podido vivir?

JNC: Como todo en la vida, tuve retos que pude vencer satisfactoriamente al enfrentarme a las necesidades de clientes exigentes, donde coexistían varias agencias publicitarias con calidad en sus ofertas, eso nos empujaba a prepararnos y ser cada vez más creativos y competitivos.

END: ¿Cómo un diseñador y publicista con conocimiento, que le hace falta para seguir creciendo esta industria?

JNC: El hecho de haber diseñado más de 60 portadas para LP para agrupaciones musicales dominicanas entre ellas 15 para la denominada “Época dorada del merengue” Fernando Villalona, El Zafiro, Aramis Camilo, Orq. La Artillería, Nando Galán / Orq., Los Gitanos de Tony Seval, Joseíto Mateo, Caribe Band, Joe Colón, Raphy Abreu y otros, a esto adicionamos más de 500 portadas/contraportadas de cassette y CD de diferentes géneros, siendo lo más significativo el diseño y reproducción impresa de las primeras producción de la camada de bachateros que surgieron de 1989 en adelante: Antony Santos, Raulin Rodríguez, Frank Reyes,Joe Veras, Zacarías Ferreira, kiko Rodríguez entre otros. Nuestra mayor contribución desde la industria gráfica fue para la industria de la música.

Luego de 35 años ininterrumpidos, no tengo grandes pretensiones, no más que la de seguir creciendo, trabajando un poco más pausado, adaptándome a los constantes y veloces cambios que nos impone la tecnología. Esta actividad, es quizás una de las más estresantes de cualquier área del saber, pero al final es muy gratificante, porque lo ha hecho bien, ha disfrutado lo que haces, es como si vivieras la satisfacción del deber cumplido.

Muchos jóvenes quedan cautivados con el Mundo de las artes gráficas y publicidad tanto así que vemos a muchos incursionar en esto, ¿qué usted le puede aconsejar a los mismos?

Lo primero es que deben tener y sentir vocación y no dejarse llevar de que está de moda, o que es algo fácil y que cualquiera puede hacerlo, un gran error.

Si tienes talento y le suma disciplina tendrás el éxito asegurado, en pleno siglo 21 el abanico laboral es mucho amplio y las oportunidades están ahí.

Relacionado