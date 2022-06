Juan Núñez aclara que Fedobe hace todo planificado; defiende a Camacho

Comparte esta noticia

Por Nathalie Castillo Núñez.

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El presidente de la Federación Dominicana de Béisbol (Fedobe), Juan Núñez, aclaró este domingo que esa institución tiene todo planificado, tanto así que todo se envía a inicio del año tanto al Ministerio de Deportes como al Comité Olímpico Dominicano.

El presidente de Fedobe se pronunció sobre el fallido viaje del equipo de béisbol U23 y la multa de 3,000 dólares, que hasta que no paguen, el país no podrá participar en ningún evento internacional.

“Nosotros no hacemos nada que no sea planificado, en la Fedobe hacemos todas las cosas con tiempo, desde el año pasado nosotros depositamos tanto al Ministerio de Deportes como a Comité Olímpico Dominicano, la programación de nuestros eventos nacionales e internacionales, en febrero nosotros depositamos debidamente al Miderec, haciendo la solicitud del pasaje, solo del ticket aéreo, nosotros asumimos todo lo que es la preparación de los equipos”, aclaró en el programa la Hora del Deporte, producido por Héctor J. Cruz, en CDN Deportes.

“Teníamos que ir a México a U23, que es donde se ha desatado todo esto y no pudimos conseguir los pasajes y como fue a última hora que se nos dijo finalmente que no, que el Ministerio de Deportes no tenía el dinero para apoyarnos, entonces se desató todo esto”, comentó Núñez, agregando que estuvieron a punto de sufrir una situación similar con el evento de U15 en Venezuela.

El electo presidente añadió que aunque la multa la debe de pagar la Fedobe, la sanción recae en el país y que espera recibir el apoyo de las autoridades.

Al ser cuestionado acerca de que sí la asignación mensual que le concede el Miderec no es suficiente para pagar los boletos, el hombre se negó de inmediato, diciendo que el millón de pesos que le depositan apenas es suficiente para hacer los eventos que realizan, gracias al apoyo de los entrenadores y dirigentes a nivel internacional.

Núñez comentó acerca de su amistad de más de 20 años con el actual ministro de Deportes, Francisco Camacho, a quien respeta y quiere y está de acuerdo que todo fue una confusión.

“Lo que pasó más bien fue que la agencia de viaje que trabaja para el ministerio, la dueña de la agencia, me llamó hace más de un mes, yo estaba en Nueva York con lo de mi mamá, y me dijo que la habían llamado del Ministerio de Deportes, para que me pusiera de acuerdo con ella para el asunto de los tickets aéreos y por eso yo me descuide, yo no llamé a nadie, porque ya se había hecho anteriormente el enlace y la autorización a través de ellos’’, explicó.

Además del malentendido, Camacho le reiteró a última hora que no contaba con los recursos necesarios para los boletos aéreos, ya que su ministerio no ha podido recibir los fondos necesarios por parte de la Presidencia de la República, pero el entrevistado estuvo de acuerdo que el ministro lo ha ayudado mucho y que han hablado sobre el apoyo para los eventos que vienen, ya que el presidente siempre busca la unidad.

“En defensa a Camacho, yo pienso que él no ha recibido el apoyo que debió recibir del Presidente de la República, lo que yo pienso es que lo primero que se hizo fue rebajarle el dinero al Ministerio de Deportes y nosotros todos nos quedamos callados, nosotros lo que debemos hacer es pedirle al ministro, pero también pedirle al presidente (Abinader), que apoye más el deporte, nosotros necesitamos recursos, el deporte es muy demandante, nosotros como deportistas necesitamos pedirle al Presidente que le dé al ministro, para que él esté en condiciones de darnos a todos nosotros (…) debemos unificarnos todos para pedirle a quien tiene los recursos”, sentenció.

