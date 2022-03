(VIDEO) Juan Marte dice no tener interés de recibir beneficios de las pertenencias del Estado

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO SANTIAGO-El presidente de la Central Nacional de Trabajadores del Transporte (CNTT), Juan Marte, dijo este martes no tener interés de recibir ningún tipo de beneficios que pertenezcan al Estado dominicano.

“Yo no tengo rutas, las rutas corresponden al Estado dominicano, pero tampoco tengo sociedades económicas con ninguna empresa de transporte de la República Dominicana, yo soy un dirigente choferil, yo soy un coordinador de las actividades y los intereses de la mayoría de los choferes de la región del Cibao y una parte del país, tampoco recibimos subsidio de ningún tipo del Estado dominicano, como está ocurriendo con la mayoría de las organizaciones choferiles de la República Dominicana, eso es importante que se sepa”, resaltó.

Marte aseguró no pretender realizar negociaciones con las pertenencias del Estado “nosotros no pretendemos negociar lo que es del Estado con el Estado mismo, no tenemos rutas en Santiago, no las hemos tenido y no las tenemos, consideramos que eso es patrimonio del pueblo dominicano” insistió.

“Lo que si nos preocupa es que las mafias choferiles de la República Dominicana, hoy hartas de dinero con el subsidio que les entrega el Estado dominicano, se están avasallando en todo el territorio nacional, tratando de ocupar espacios como si fuesen puntos de drogas y eso en las narices del Ministerio Público y eso en las narices de la jefatura de la policía””, sostuvo.

Finalizó exhortando que recuerden las mayorías de crímenes que fueron realizados en el pasado y continúan impunes en la actualidad.

“Recuerden todos los crímenes del pasado, recuérdenlo muy bien, la mayoría de ellos impunes todavía, eso no está lejos de que vuelva a ocurrir , porque ya comienzan a montar los escenarios de rueditas de prensa, donde envían a incautos, a tontos útiles a anunciar primero las acciones que ellos ejecutaran después”, manifestó.

