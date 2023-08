Juan Marte dice «hay que ser muy pobre para montar en carro concho»; teleférico y monorriel no son la solución

El NUEVO DIARIO, SANTIAGO. – Juan Marte, presidente de la Confederación Nacional de los Trabajadores del Transporte (CNTT), expresó su descontento con varios planos sociales destinados a los choferes de transporte público, alegando que solo un número reducido de ellos realmente se benefician de estas iniciativas.

Cuestionó, además, diversas políticas gubernamentales relacionadas con el transporte en la ciudad.

Marte aseguró que el modelo de transporte en el país es obsoleto y que el precio del pasaje no es suficiente para cubrir los costos asociados con el combustible que, a su vez, no cuenta con la calidad ni la cantidad necesaria para su óptimo funcionamiento. Asimismo, señaló que los costos operativos del servicio no son cubiertos adecuadamente con los ingresos provenientes del cobro del pasaje.

El líder sindical también denunció la precaria situación del sistema de «conchos» calificándolo de indigno. Hace resaltar que estos vehículos se transportan hasta cuatro personas en condiciones apretadas y comparten espacios con personas que se dedican a otros oficios. Marte argumentó que esta forma de transporte solo es común en Malasia e India y que quienes utilizan este servicio en República Dominicana son personas muy pobres.

Entre las denuncias del presidente de la CNTT, destacó el programa «Bono Gas», el cual ha sido objeto de solicitudes de auditoría. Según Marte, el Estado dominicano desembolsó aproximadamente 75 millones de pesos cada mes para que cada chofer de «concho», ya sea en la capital, San Francisco o Santiago, reciba unos cinco mil pesos de subsidio para mantener el precio del pasaje. Sin embargo, no todos los choferes reciben este subsidio, a pesar de que los fondos se destinan para que todos se beneficien de él.

En relación con los programas sociales y subsidios como el «Bono Diesel Compensando», que ha supuesto el desembolso de unos 2,400 millones de pesos por parte del Gobierno, Marte denunció que algunas federaciones reciben sumas significativas sin justificación, mientras que la CNTT, que debería recibir unos 4 millones de pesos mensuales, ha decidido establecer al margen debido a la falta de transparencia en el programa.

Durante su participación en el programa “El Nuevo Diario Santiago” con los periodistas Glenn Davis Felipe y Adalgisa Castillo, que se transmite de lunes a viernes de 8:00 a 9:00 a.m. por El Nuevo Diario Tv desde Santiago, Marte resaltó que en la República Dominicana hay alrededor de 33 mil choferes de «concho» censados y registrados en el Intrant para rutas urbanas e interurbanas. Sin embargo, estima que entre 12 o 15 choferes poseen la tarjeta que les permite recibir beneficios, mientras que otros quedan excluidos por diversas razones.

El presidente de la CNTT instó a las autoridades a auditar estos programas y garantizar su transparencia, evitando así posibles casos de corrupción en el manejo de los fondos destinados al transporte público y los choferes que lo operan.

Denunció el mal uso de los bonos de gas destinados a transportistas, señalando que jóvenes no vinculados al transporte y activistas políticos están logrando estos beneficios, originalmente designados a los choferes. Esta situación plantea interrogantes sobre la transparencia en la estimación de estos recursos.

Marte expresó su apoyo al transporte colectivo siempre que se realice de manera inclusiva, teniendo en cuenta a los choferes, operadores de ruta e inversionistas. Asimismo, destacó la importancia de una transformación del sistema para hacer viables y sostenibles las nuevas modalidades de transporte, como el monorriel y el teleférico, proyectos que aportan modernidad a la ciudad, pero que no representan la solución definitiva al problema del tráfico y transporte en Santiago

El líder sindical insistió en la necesidad de mejorar el sistema de transporte en el país abordando diversos aspectos, como los problemas de congestión vehicular, la falta de drenaje pluvial adecuado que ocasiona inundaciones en la ciudad y la necesidad de alternar horarios de trabajo y estudios para reducir el impacto del trafico en las horas pico.

Sobre el monorriel y el teleférico, Marte cuestionó su costo y operatividad, indicando que el proyecto de 38 millones de pesos enriquecerá a unos pocos funcionarios, sin ofrecer una solución completa a los problemas de tránsito y transporte en la ciudad.

Enfatizó la necesidad de un verdadero plan integral de tránsito y transporte que aborde todas las problemáticas existentes en la ciudad y garantizó una solución a largo plazo. Insistir en la importancia de la transparencia en la reserva de recursos y en la participación de los actores involucrados en el transporte para lograr una mejora significativa en el sistema.

Relacionado