Juan Manuel Méndez sobre críticas por boda de su hijo: «Y todavía me quedan 6 más»

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – El director del Centro de Operaciones y Emergencias (COE), General Juan Manuel Méndez, se refirió a las críticas generadas por su presencia en la boda de un hijo, en medio de una emergencia nacional, afirmando: “Y me quedan 6 hijos más”.

”Yo tengo una familia y durante 20 años yo no he tenido Semana Santa, no he tenido navidad. Y si a un evento, como lo es la boda de mi hijo, yo no puedo asistir, pues entonces yo no necesito trabajar”, expresó el General, durante su intervención vía telefónica en el programa Esto No es Radio, cuando se le preguntó si consideraba imprudente estar presente en un evento tan importante como la boda de su hijo.

Méndez manifestó que no se descuidó y que a pesar de que el evento era alrededor de las 5:00 p.m., se dirigió a una reunión con Luis Abinader, y no fue hasta las 8:00 p.m., cuando pudo abrazar a su hijo. Además señaló no arrepentirse de haber asistido.

Cabe destacar, que el director del COE dijo que al momento de tomar la decisión de quedarse en esta institución, habló con Abinader para expresarle que iba a ser papá y que el motivo de retirarse radica en estar con su familia.