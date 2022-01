Juan Manuel Méndez dice cumple con condiciones para ser senador o alcalde

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – El director del Centro de Operaciones de Emergencias (COE), general retirado Juan Manuel Méndez, aseguró que cumple con las condiciones para ser candidato a senador, alcalde o cualquier cargo electivo.

Méndez expuso que aún no se ha planteado optar por una candidatura, sin embargo, no descartó ponderarlo en algún momento, ya que, de acuerdo a sus explicaciones, no tiene ningún tipo de impedimento para hacerlo.

“Yo puedo ser senador, puedo ser alcalde ¿por qué no? ya yo soy una persona que puede elegir y ser elegible”, apuntó Méndez.

Al ser cuestionado por el periodista Graymer Méndez, durante una entrevista en el programa “Casi Personal”, sobre su posible inscripción a un partido político para poder optar por una candidatura, expresó que, “el día que lo decida lo voy a llamar para decirle, Graymer, quiero anunciar mi inscripción a un partido”.

En otro orden, el director del organismo de emergencias reiteró su apoyo a una eventual reelección del presidente de la República, Luis Abinader.

“Juan Manuel Méndez dice, a su juicio, que el presidente Luis Abinader lo está haciendo bien y merece poder repostularse. No estoy diciendo que se reelija, porque la repostulación la decide el pueblo. Tiene derecho a una repostulación y en mi caso yo lo apoyaría, porque lo está haciendo bien y me ha distinguido”, expresó el director del COE.

Enfatizó que con el reconocimiento que hace al presidente Abinader, no resta méritos a las gestiones de los exmandatarios Danilo Mediana y Leonel Fernández, en cuyos períodos también fungió como director del COE.

Con relación a los sometimientos a varios generales y otros millares por presuntos actos de corrupción administrativa, expuso que todo el que viole la ley debe enfrentar las consecuencias. Lamentó además la situación y pidió que se siga respetando el debido proceso.

En otro orden, reveló que está en proceso la firma de un acuerdo con Participación Ciudadana, para que el organismo civil funja como veedor del presupuesto que maneja el Centro de Operaciones de Emergencias.

