Juan Manuel Cerúndolo levanta dos sets a Ilya Ivashka y se clasifica para la segunda ronda

EL NUEVO DIARIO, NUEVA YORK.- El argentino Juan Manuel Cerúndolo (93) protagonizó este lunes una gran remontada en el Abierto de Estados Unidos de tenis y se clasificó para la segunda ronda tras levantar dos sets en contra frente al bielorruso Ilya Ivashka (103).

Cerúndolo se llevó este duelo por 2-6, 6-7(4), 6-3, 6-3 y 6-3 en tres horas y 34 minutos y tuvo que sufrir hasta el final ya que no pudo cerrar el triunfo hasta su cuarta bola de partido, cuando por fin cantó victoria gracias a un saque directo.

El argentino atraviesa un buen momento de forma ya que la semana pasada llegó hasta los cuartos de final del torneo ATP 250 de Winston-Salem.

Cerúndolo se enfrentará en la segunda ronda del Abierto de EE.UU. al español Alejandro Davidovich (21), que superó este lunes con facilidad al estadounidense Marcos Giron (62) por 6-4, 6-4 y 6-2 en una hora y 56 minutos.

«En el tercer, cuarto y quinto set saqué mi mejor tenis, le di más fuerte a la pelota y saqué muy bien y pude aguantar mental y físicamente. Fue muy lindo», explicó Cerúndolo a los medios tras su remontada.

«Hoy tuve un poco de suerte. Estaba muy enojado cuando iba dos sets abajo y el rival me ayudó un poco. Él bajó un poco la intensidad, me dio un ‘break’ en el tercero al que me agarré para sacar el set. Si él hubiera pisado el acelerador, igual perdía ahí», admitió.

Cerúndolo también habló sobre la nutrida delegación de tenistas argentinos en el Abierto de EE.UU. y dijo que es un grupo «que está mejorando mucho».

«Nos motivamos entre todos, está bueno compartir con colegas torneos y también competir entre nosotros sanamente (…). Es una camada muy linda, nos motivamos entre todos, todos queremos ganar y a la vez pasar, pero sanamente», apuntó.

Uno de sus compatriotas que también compiten en el Abierto de EE.UU. es precisamente su hermano Francisco Cerúndolo (20), que se clasificó este lunes para la segunda ronda tras derrotar al estadounidense Zachary Svajda (234) por 5-7, 6-4, 6-4 y 6-3 en dos horas y 57 minutos.

Francisco Cerúndolo se verás las caras en el siguiente cruce con el checo Jiří Veselý (437).