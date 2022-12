Juan Lladó propone nombrar Centro Histórico a la Zona Colonial

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.– El consultor turístico Juan Lladó consideró que la Zona Colonial debería convertirse en el Centro Histórico de la ciudad de Santo Domingo.

Explicó que solo el 25 % del núcleo urbano de la ciudad, pertenece a la época colonial y el resto está asociado a hechos históricos propios de la República Dominicana.

En consecuencia, puntualizó que la suma de las reliquias coloniales y las republicanas da como resultado un centro histórico de largo aliento.

“De ese kilómetro cuadrado solo un 25 % es colonial, son cuatro calles que tienen vestigios de la colonia: Las Damas, Isabel la Católica, Arzobispo Meriño y la calle Hostos, pero todo lo demás no es colonial, es más bien, a mi juicio, republicano, porque en esa parte de ese recinto fue que se gestaron los proyectos de Independencia nacional”, apuntó.

Durante un diálogo con el profesor Gabriel Read en el programa “Análisis y Síntesis”, transmitido por la plataforma digital El Nuevo Diario TV, Lladó hizo énfasis en que la Zona Colonial no sea promovida de manera exclusiva como un área turística, sino como un recinto histórico en donde fueron sentadas las bases de la dominicanidad.

“A mi juicio, la parte republicana para nosotros, para la población dominicana, debe ser más importante que la colonial, no es que la colonial no deba resaltarse o no deba reconocerse, sino que lo más importante para nosotros es el rol identitario que tiene el centro histórico, la parte republicana, porque es lo que nos define como nación”, narró.

De igual forma, recordó que los límites de la Ciudad Colonial fueron definidos por el extinto presidente Joaquín Balaguer en 1968, abarcando una serie de reliquias republicanas, entre ellas las casas de los patricios Matías Ramón Mella y Francisco del Rosario Sánchez.

“Ese recinto está delimitado por el río Ozama en el este, el mar en el sur, la avenida Mella en el norte y la calle Palo Hincado en el Oeste”, expuso.

Juan Lladó planteó esta premisa en su más reciente libro titulado “Centro histórico de Santo Domingo: Herencias coloniales y orígenes de la nación dominicana”, en donde recopila 55 artículos de su autoría que abarcan diversos aspectos relacionados con la historia del país.-

