Juan Lamur destaca importancia de la distancia en la conquista; revela técnicas de seducción

EL NUEVO DIARIO, SANTIAGO. – El psicólogo, terapeuta, comunicador y docente, Juan Lamur, compartió su recorrido académico y el éxito de sus proyectos, basados en su formación en diversas áreas como filosofía y comunicación.

Manifestó que lo largo de su carrera ha sido identificado como profesor por muchas personas, lo cual le sorprende gratamente y enriquece su experiencia extraordinaria.

El comunicador también destacó la importancia del lenguaje corporal en el desarrollo de habilidades comunicativas, resaltando la programación no lingüística, como una técnica valiosa para todo comunicador.

En sus análisis compartidos en redes sociales y programas en los que participa, Lamur presenta diferentes casos de abusos, violencia y atracos, utilizando la lengua no verbal para identificar incongruencias y comunicaciones ocultas en las personas.

Durante su participación en el programa “Con José de la Cruz”, que se transmite cada domingo de 10:00 a 11:00 am por El Nuevo Diario Tv desde Santiago, el psicólogo precisó que es más sencillo identificar la participación de una persona si existen otras, gracias a las vinculaciones y cruzadas de miradas que se generan, permitiendo evaluar y observar las mentiras y otros aspectos de la comunicación.

Además, mencionó su libro «El Matador, manual de seducción de un macho asesino», donde describe el papel del matador y su estudio previo a la seducción, comparando su comportamiento con el de animales que siguen pasos de seducción.

Aunque Lamur se considera experto en el área, en la actualidad valora la importancia de la compañía y otros aspectos en su vida. Destaca que un hombre ansioso por conquistar, mostrando una distancia adecuada, tiene más probabilidades de tener éxito en la carrera de conquista.

El comunicador enfatizó en la importancia de priorizar la lengua no verbal, ya que esta no miente y transmite mensajes a través de expresiones y posiciones. Además, resaltó la relevancia del sistema representacional en la programación no lingüística, que incluye lo auditivo, lo visual y lo kinestésico.

En el ámbito de las relaciones de pareja, destacó cómo la lengua no verbal influye significativamente, ya que las parejas se van dando cuenta de cada gesto y movimiento que puede identificar situaciones como la mentira.

Asimismo, explicó cómo aplica técnicas de programación para ayudar a pacientes con conflictos laborales y personales de manera rápida.

El comunicador mencionó casos notables, como el de Kanqui, donde su comportamiento en una conferencia de prensa reveló señales de incoherencia y omnipotencia, y el del joven acusado de lanzar a su novia.

Afirmó que hasta el momento no ha fallado en sus análisis gracias a su técnica infalible de explorar el inconsciente.

Con respecto a sus libros, confesó que se basan en experiencias y observaciones de sus pacientes. Uno de ellos, «Nunca te cases con un hombre como yo», fue inspirado en su propia experiencia como hombre de libertad frente a la mentalidad de algunas mujeres que intentan «enjaular» a los hombres.

El docente hizo referencia a casos mediáticos, como el de Yailin la más viral y el del Pachá, donde resaltó la importancia de separar lo personal de lo que se está observando y analizando.

Finalmente, envió un mensaje al sector de la comunicación, destacando la relevancia de conocer estas herramientas para hacer entrevistas más efectivas y precisas. Concluyó expresando su disfrute de la vida y su falta de interés en el dinero como motivación, prefiriendo vivir de manera liviana y sin buscar nada en particular.

