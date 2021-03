Juan Lagares pone fuertes argumentos con los Angelinos

“Dex está aquí por algo”, dijo Maddon. “Lagares, no se equivoquen, lo he visto esporádicamente con los Mets. He quedado igual de impresionado que ustedes, pero ahora mismo el plan es que Dex esté allí. Lagares jugará en las tres [posiciones] y lo pondremos a jugar lo más que podamos. Creo que Lagares va a ser tremenda adquisición para nosotros, pero Dexter está aquí por algo”.