Juan José Soto: “Yo sólo estoy aquí para jugar béisbol”

EL NUEVO DIARIO, LOS ÁNGELES .- Desde el momento de su debut en las Mayores, el dominicano Juan José Soto ha controlado la zona de strike mejor que nadie. Eso es lo que hace que su situación actual con los Nacionales sea tan frustrante: No tiene control.

Soto habló con la prensa el lunes durante el Día de Prácticas del All-Star, especialmente sobre el informe que indica que el cañonero rechazó una oferta de extensión de contrato de Washington, valorada en US$440 millones por 15 años, lo que llevaría al club a escuchar ofertas de cambio por él.

“Yo ahora estoy concentrado en el béisbol”, expresó Soto. “No puedo hacer nada al respecto. Mis manos están atadas. Sólo estoy tratando de jugar lo más duro que pueda, jugar béisbol y olvidar todo lo demás. Yo no tomo las decisiones. Si quieren tomar esa decisión, sólo tengo que guardar mis cosas e irme. Si no, seguiré jugando lo más fuerte que pueda”.

Soto atrajo a un grupo grande de periodistas y la mayoría de las preguntas se basaron en su futuro con los Nacionales. Dichos informes salieron a la luz el sábado, indicando que Soto, quien será agente libre tras la temporada del 2024, había rechazado la última oferta de Washington, lo que significaría que uno de los mejores bateadores del deporte podría estar disponible antes de que venza la fecha límite de cambios, pautada para el 2 de agosto.

“Es difícil y bien frustrante”, mencionó Soto. “Trato de mantener mis cosas privadas, no intento hacer nada público. Se siente muy mal [que se conozcan las negociaciones], pero al final del día, sólo tenemos que seguir jugando, sin importar lo que pase”.

Hace siete semanas, el gerente general de los Nacionales, Mike Rizzo, mencionó con firmeza en una entrevista de radio que: “No vamos a cambiar a Juan Soto”. Pero eso fue antes de la oferta más reciente, que hubiese impuesto el récord del mayor contrato garantizado en la historia del béisbol, aunque con un salario anual promedio de poco menos de US$30 millones.

Inicialmente, Soto dijo que nadie del equipo ha hablado con él desde que se dio a conocer la noticia el sábado.

“No he hablado con nadie para decirme qué ha cambiado o cuál es la mentalidad. Hace un par de semanas estaban diciendo que nunca me cambiarían, pero ahora salen todas estas cosas”, comentó Soto. “Es muy incómodo. No sabes si puedes confiar, pero al final del día, es algo que está fuera de mis manos”.

El hecho de que los Nacionales están a la venta también podría jugar un papel en la situación de Soto. El quisqueyano dijo que le gustaría tener la oportunidad de conocer al nuevo dueño para conversar sobre el futuro de la franquicia, pero hasta que se complete la venta, eso no será posible. El agente Scott Boras, quien estuvo parado al lado de Soto durante la sesión de entrevistas del lunes, apuntó que la situación de la venta del club hace un poco más complicado de lo normal firmar una extensión de contrato.

“Cuando tú eres un jugador como Juan, un ganador, quieres asegurarte de que hay muchas más cosas que dólares y centavos envueltos y saber para quién vas a trabajar y dónde vas a pasar la mayor parte de tu carrera (es parte del proceso de toma de decisiones”, dijo Boras.

Manny Machado sabe por lo que está pasando Soto. Su experiencia en el Juego de Estrellas del 2018 estuvo dominada por los rumores de cambio, un proceso que desencadenó el día después del juego cuando pasó de los Orioles a los Dodgers. ¿Qué consejo le daría Machado a su compañero de equipo en la escuadra de la Liga Nacional?

“Vive día a día y vive en el momento”, comentó Machado. “Simplemente trata de disfrutar todo, sea lo que sea. Saber que es una familia. Estas en el Juego de Estrellas, que es algo bien especial. Y con suerte terminará en los Padres”.

El ex compañero de equipo de Soto en Washington, Trea Turner, fue cambiado a los Dodgers en julio, poniéndole fin a si a su propia saga. Ha estado enviándole mensajes de texto a su amigo para asegurarse de que está manejando bien la situación.

“No es fácil. Todo el mundo piensa, ‘Oh, agarra el dinero y ya. Es un montón de plata’. Y es verdad, pero el dinero no siempre lo es todo”, precisó Turner. “Me encantaría verlo jugar toda su carrera en Washington porque es un jugador franquicia y yo no creo que a los jugadores así deberían dejarlos ir. Deberían hacer todo lo que puedan para que se quede, en mi opinión. Pero no estoy seguro de cuáles son todas sus razones. Pienso que ultimadamente escogerá lo mejor para su familia”.

Soto evitó múltiples veces las preguntas sobre sus destinos preferidos si lo van a cambiar. “Ahora mismo soy 100% jugador de los Nacionales de Washington”, dijo. Añadió que “no me sorprendería” si lo cambian antes del 2 de agosto, pero sabe que la decisión no está en sus manos.

“Yo he sido un Nacional desde el primer día, ¿por qué querría cambiar”, dijo Soto. “He estado aquí toda mi vida, mi carrera. Me siento grandioso donde estoy. Sea cual sea la decisión que tomen, yo sencillamente voy a estar cómodo en un par de días. Al final del día, no controlo nada de eso. Simplemente estoy aquí para jugar béisbol y jugar tan duro como puedo”.

