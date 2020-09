Juan José Guerra le pisa los talones a Rafa Campos en el Casa de Campo Open

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, LA ROMANA.- El dominicano Juan José Guerra le pisa cerca al boricua Rafa Campos en la versión 39 del Casa de Campo Open, evento que inició este jueves y termina este sábado en los campos de golf Teeth of the Dog, Dye Fore y The Links, todos diseños del legendario Pete Dye.

El evento, que se juega en la modalidad stableford, tiene a Campos, veterano jugador de la PGA Tour con 79 puntos en dos rondas. El criollo Guerra, del Creso, va segundo con 76, mientras que en el tercer puesto le sigue Erick Morales, con 71.

Los dominicanos George Riley (69), Enrique Valverde (67) y Marco Polanco (67) van cuarto, quinto y sexto.

La tercera y última ronda se jugará este sábado.

Entre las damas, la dominicana Margarita Santana va primero con 47 puntos, al igual que Jackie Bass.

Más de 100 jugadores participan en la justa que ya es tradición para el país y parte de América.

En 2019, más de 160 golfistas formaron parte de un campeonato con historia y tradición que se desarrolla en los mejores campos de la región.

El formato del Casa de Campo Open también es particular, ya que el torneo se disputa bajo la modalidad stableford modificado, a 54 hoyos, y cada jugador disputa una ronda en cada campo. Los premios serán otorgados a los ganadores netos y brutos de todas las divisiones, más el conjunto de las categorías Senior, Super Senior, Master Senior y Elite Senior.