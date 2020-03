Juan José Guerra afirma ha sido fácil hacer el crossover de amateur a profesional

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Luego de ocho meses de haber dado el paso de amateur a profesional en el golf, el atleta Juan José Guerra afirma que no ha tenido contratiempo y por lo contrario se siente muy complacido por hacer el crossover.

El pasado 26 de agosto Guerra dio el salto al profesionalismo de ese deporte, lo que le permitirá abrirse una carrera en los grandes eventos del Ciclo Olímpico, teniendo en la mira los Juegos Olímpicos de París 2024.

En su curriculum tiene participación en los Juegos Bolivarianos y en los Panamericanos de Lima. Además de ser parte de la selección dominicana de golf en la Hoermann Cup.

De septiembre a marzo, Guerra, con 22 años y quien pertenece al programa Creso ya tiene una decena de eventos importantes, siendo el Tour Canita el cual ha ganados dos veces, en siete paradas, principalmente la gran final, el cual ganó el fin de semana luego de cuatro días, en un desempate de cuatro hoyos, ante su adversario Willy Pumarol.

“Ha sido un buen año para mí desde que me hice profesional, he tenido muy buenos resultados, por lo que entiendo que mi carrera de golf ha comenzado con buen pie”, asegura Guerra, quien vive en Florida, y donde viaje constante no solo al país, sino a diferentes ciudades, ya que consiguió su tarjeta del PGA Tour Latinoamérica.

“Cumplí meta, que fue tener un buen desempeño en el Canita Tour. Pues no necesariamente es ganar, también es poner buenos números y así poder entrar al PGA de Corales”, acotó Guerra, quien tiene su pase al evento, pero que entiende que su participación tiene un “stop”, ya que por el coronavirus el evento está sin definiciones.

Sobre su última participación en el Canita, Guerra detalla lo difícil que fue ganar la parada, ya que estaba muy lejos de Julio Santos y Willy Pumarol, quienes estuvieron en la punta en los primeros días.

Guerra acumuló en cuatro rondas 70+66+73+73, empero, Pumarol compiló 70+69+72+71 y Santos 67+69+71+77.

“Honestamente en el último día de juego pensé que no tenía chance de ganarle a Willy (Pumarol) y a Julio (Santos) por el margen que tenían, me sentía que en el hoyo 16 del domingo (ultima día de juego) estaba lejos, sin embargo, los errores de ellos me dieron ventaja”, explicó. “No importa lo que tú hagas en los 72 hoyos, en el playoff lo gana cualquiera, por lo que me mantuve e hice ajustes para esos hoyos de desempate. Creo que yo tenía el momentun, como dicen los gringos y me aproveché del momento”, agregó.

El graduado de Nova South Eastern University, y quien tiene el apoyo de Casa de Campo, Creando Sueños Olímpicos, TaylorMade, Kah Kow, Swisher Dominicana, Adidas y la Federación Dominicana de Golf, ha jugado en los eventos Korn Ferry Tour, además del clasificatorio del PGA Latinoamérica, donde terminó en este con 71+65+72+69, totalizando 277 golpes en cuatro rondas, segundo en el evento.

A inicios de marzo en Estrella del Mar, México, Guerra culminó con 67+69+64 y 66, -22 bajo par, séptimo en el orden al merito.

