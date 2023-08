Juan Hubieres responsabiliza al Gobierno de «alta tasa de pobreza y delincuencia» en Monte Plata

EL NUEVO DIARIO, MONTE PLATA.- El candidato a senador de Monte Plata por la Fuerza del Pueblo, Movimiento Rebelde y partidos aliados, Juan Hubieres, lamentó que el Gobierno haya hecho poca inversión en esta provincia, a pesar de ser una de las más productivas del país

Hubieres condenó que en Monte Plata no haya agua, carreteras, empleos para la juventud y las mujeres, y que haya un sistema de salud a punto de colapsar por las condiciones en que se encuentran los hospitales, incluyendo el Hospital Ángel Contreras.

Afirmó que fruto de la pobreza y la ausencia solidaria del Gobierno más de 3 mil jóvenes se han ido por la «vuelta de México y Guatemala», y diariamente cientos de mujeres van a trabajar a Santo Domingo en busca de mejores oportunidades, por la falta de empleos dignos, la alta incidencia de la delincuencia y los delitos que ocurren en esta demarcación.

El candidato a senador criticó que el presidente Luis Abinader fuera a Guyana a firmar un acuerdo para sembrar maíz, cuando en Monte Plata hay entre 300 y 400 mil tareas de tierras que pueden ser trabajadas por los productores de esta provincia.

Consideró que deben subsidiar el combustible a los agricultores e invertir recursos económicos en la agropecuaria de Monte Plata, para salir del nivel de pobreza en que se encuentra sumergida esta provincia.

Hubieres llamó al Gobierno a cumplir la promesa que formuló hace más de un año de la terminación de la Basílica de Bayaguana, y la construcción de las extensiones de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) en los municipios Yamasá y Monte Plata.

Además, exigió al Gobierno la terminación de la carretera Bayaguana-Guerra y las decenas de vías intransitables que existen en esta provincia, las cuales comunican con varias localidades y provincias del país.

Juan Hubieres condenó que de 90 mil millones de pesos que el Gobierno puso a circular para la producción en pequeñas y medianas empresas de la provincia Monte Plata, estos no llegarán a la gente que realmente tenían que recibirlo para ayudarse en su producción.

Agregó que el proyecto de ley que declara a Monte Plata ecoturística debe ser aprobado para atraer más inversiones para el desarrollo del ecoturismo y las pymes.

Sobre su candidatura a senador

Juan Hubieres llamó a los demás candidatos a la senaduría de Monte Plata que «arreen» a ver si lo pueden alcanzar.

«Los que vienen detrás que arreen que si pueden me alcanzan, seguro que no me van alcanzar, es más pueden ir todos juntos y como quiera los vamos a derrotar», afirmó Hubieres.

Sus propuestas

Hubieres manifestó que su propuesta está enfocada en que se arregle la provincia y se hagan las obras que hacen falta, como agua, carreteras y el sector eléctrico, con una política de inclusión social que saque a Monte Plata del 4to nivel de pobreza.

De su lado, Fausto Jiménez, candidato a la Alcaldía de Chirino, agradeció el apoyo brindado por la Fuerza del Pueblo y Juan Hubieres, asegurando que ganaran las elecciones del 2024, porque no hay forma de quitar el triunfo a esa organización política.

Juan Hubieres y Fausto Jiménez ofrecieron estas declaraciones durante una actividad celebrada en el local de la Fuerza del Pueblo en Chirino, donde recibieron el respaldo y el apoyo de decenas de dirigentes de esa organización política en esa demarcación

