Juan Hubieres afirma soberanía se defiende con hechos, no con palabras

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Al conmemorarse el 210 aniversario del natalicio del padre de la patria, Juan Pablo Duarte, el presidente del Movimiento Rebelde (MR), Juan Hubieres, manifestó que el patricio nunca vaciló en plantear la necesidad de un país, libre e independiente de toda potencia extranjera, al cuestionar que la soberanía nacional se defiende con hechos, no con palabras ni con racismo.

Hubieres hizo su planteamiento al demandar la salida de Pepe Vila y sus acompañantes en República Dominicana, por su injerencia, humillaciones y maltratos a los hombres y mujeres que conforman la Policía Nacional, al indicar que a pesar de sus defectos tiene que ser respetados.

Hubieres destacó que Duarte se pronunció y actuó contra los afrancesados y los que aspiraban y anexaron la naciente República Dominicana a España, encabezado por el traidor de Pedro Santana y sus cómplices, así como a los que intentaron entregar la Bahía de Samaná y otras zonas del país a los Estados Unidos.

El candidato a Senador de Monte Plata aseveró que se podrá cambiar la fecha del natalicio de Juan Pablo Duarte, pero no se borrará la memoria del verdadero padre de la patria.

El exdiputado de la República aseveró que hoy, más que nunca se hace necesario redoblar el amor y la lucha por los ideales de Duarte, especialmente cuando planteó, “Nuestra isla será libre e independiente de toda potencia extranjera o se hunde la isla”, al igual que la fundación de la Trinitaria: “Sí tenemos que honrar nuestra vida la lucha por la libertad de nuestro pueblo, la honraremos”.

Hubieres expuso que Duarte planteó primero que San Agustín y primero que Ernesto Che Guevara la ideología de “Patria o muerte”, es decir la lucha por la patria.

El también presidente del Movimiento Rebelde acotó: “Hoy que los españoles como Pepe Vila y capitanes oculto que no se ven, mancillan el nombre de República Dominicana, aquerenciado y destruir a la Policía Nacional, institución que tiene muchos defectos, pero que, hay corregirla”.

Sin embargo, Hubieres precisó que más defectos tienen los generales españoles y Pepe Vila: “Todo el dominicano que se preste apoyar el injerencismo de Pepe Vila y de los españoles que creen que somos los indios, a quienes les cambiaron el oro por espejitos, son más traidores que cualquier otro traidor, por lo que merece renunciar a la condición de ser dominicano”.

El dirigente político aseguró que la reforma policial debe constituirse en una necesidad que no se puede hacer sin los agentes del orden público integrados, aún con todos los defectos, “porque si fuera por defecto, habría que desbaratar a casi todas las instituciones del Estado dominicano, y posiblemente a muchos sectores económicos y de la sociedad civil del país”.

Juan Hubieres planteó que los dominicanos y dominicanas tienen la necesidad de encauzar al país, sin la intromisión de un “bandido” y “delincuente” como Pepe Vila, ya que proponerle al general Brown Pérez comprarle un software por dos millones de dólares y después pedir que sea sustituido de la Policía Nacional, es una actitud que ningún ciudadano honesto y serio puede permitir.

“Cualquier general dominicano, con todos los defectos que le conozco a muchos, pero ningún carajo español, llámese el rey y el presidente de España, o llámese Pepe Vila o Unión de Cooperación española, tienen calidad moral, son delincuentes internacionales que en este momento apoyan lo peor del genocidio internacional y los golpes de Estado en Perú, y toda la vagabundería de la ultraderecha”, puntualizó Hubieres.

Juan Hubieres dijo que esos cómo Pepe Vila, en nombre de la democracia, no pueden ni se debe permitirles que vengan arrastrar el nombre de un general dominicano, aunque tenga todos los defectos.

“Ningún español general es mejor que uno dominicano, a pesar de conocer todos sus defectos institucionales; pero no me voy hacer cómplice para aliarme a delincuentes internacionales que lo que andan buscando es robar más a República Dominicana y colocarnos en una situación de genuflexión, como si no tuviéramos conciencia de que los españoles saquearon nuestro oro, exterminaron a nuestros indígenas, esclavizaron a los negros, se robaron las tierras; pero todavía hoy, siguen robando al país, mediante préstamos amparado en la modernización ”, sostuvo.

Hubieres manifestó: “Viva República Dominicana, viva Juan Pablo Duarte y todos los dominicanos que sigan los ideales del padre de la Patria…¡Fuera Pepe Vila y todos los españoles y lo que mancillan la nacionalidad dominicana en contradicción con el postulado del fundador de la nación”.

“…Ni un paso atrás…como expresó Duarte: Hoy más que nunca me fue tan necesario como hoy el tener salud, corazón y juicio; hoy que hombres sin juicio y sin corazón conspiran contra la salud de la patria”, parafraseó el exdiputado.