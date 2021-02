Juan Hubieres afirma aumento precios de combustibles no es responsabilidad de Ito Bisonó

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – El presidente de Federación Nacional de Transporte la Nueva Opción (Fenatrano), Juan Hubieres, reiteró este martes que el aumento en el precio de los combustibles en el país incide una mafia de Estado que no es responsabilidad del ministro de Industria Comercio y Mipymes (MICM), Víctor –Ito- Bisonó.

“Es una mafia, me disculpan porque parece como una defensa, no, la mafia no es Ito Bisonó, lo que pasa es que como Ito hizo la formula, se hizo famoso y entonces hay un problema, este es un país de gente acobardada, este es un país que sabe dónde está el problema, pero a lo mejor porque un perremeísta u otro reformista quiere el puesto de Ito Bisonó, atacan a Ito”, expresó Hubieres al ser entrevistado en el programa El Despertador del grupo SIN.

El sindicalista dijo que esta práctica nunca ha dejado de pasar, “aunque no puedo decir que ahora esté pasando, pero eso nunca ha dejado de pasar, porque es una mafia”.

El exdiputado enfatizó que los reformistas de allá arriba, así como los perremeístas y el PRM, saben, al igual que el Gobierno, “que esta mafia es de Estado, que involucra a los poderes fácticos.

En ese sentido, dijo que hay gente que son constructores de una escuela y “le dan un millón de galones de gasoil, por ejemplo, y lo venden en el mercado negro, gente que son constructores en Haití y aquí le dan todo el gasoil que ellos necesiten y como no lo van a usar, porque nos han hecho ofertas a nosotros hasta de 50 pesos menos”.

Factores inciden en aumento combustibles

El sindicalista dijo que el año pasado solamente en subsidios a zonas francas, cementeras y constructores, se le otorgaron 29 mil millones de pesos en subsidio, lo que dijo representa uno de los elementos que provocan el alza de los combustibles.

También dijo que el contrabando de combustibles es otro de los factores que incide en la subida del precio de los carburantes.

Hubieres manifestó que esta práctica, “que la hacen personas poderosas”, involucraba hace dos años 150 mil millones de pesos.

Tras ser cuestionado sobre si no ha informado sobre dicha irregularidad al presidente Abinader, Hubieres dijo que el mandatario conoce eso desde el año 2007, cuando el mandatario apenas empezaba a involucrarse en la política, “porque nosotros se lo dijimos”.

“De aquí salen de Haina 10,15 y hasta 20 tanquero hasta de GLP y nadie lo ve”, expresó el exdiputado sobre el contrabando de combustibles.

El tema fue abordado a propósito de que durante las últimas semanas los precios de los combustibles siguen aumentando, medida que de acuerdo al MICM responde a la reducción en los inventarios de crudo en los Estados Unidos y la reducción en un millón de barriles diarios de la producción de Arabia Saudita, así como la orden del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, para que se haga una pausa en las nuevas perforaciones de petróleo y gas natural.