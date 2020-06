Juan Francisco asegura que estará desde el primer día con los Gigantes

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, San Francisco de Macorís.- El Rey de los cuadrangulares y nuevo jugador de los Gigantes del Cibao, Juan Francisco, expresó su satisfacción por regresar a San Francisco de Macorís y poder vestir nuevamente el uniforme del equipo con el que inició su carrera.

Francisco conversó con Junior Matrillé a través de la cuenta de red social oficial del equipo (Instagram), donde los fanáticos pudieron disfrutar de la entrevista.

Cuando habló del significado que tiene el cambio desde el equipoTigres del Licey a Gigantes, Francisco resaltó que se siente feliz, aunque lo sorprendió el movimiento, no puede ocultar la alegría de volver a la ciudad de San Francisco, donde inició su carrera en el 2007.

“Claro que me siento feliz de volver, realmente es algo que me dará la oportunidad de continuar mi trabajo en el terreno de manera efectiva, no puedo ocultar la alegría de regresar a San Francisco de Macorís y de inmediato mi deseo es producir para el equipo que me dio la primera oportunidad en el año 2007”, expresó el líder de cuadrangulares de Lidom

En la entrevistas, al referirse a su antiguo equipo, reaccionó de manera positiva y agradeció el trato que recibió en los nueve años que jugó para los Tigres, así mismo mencionó a todos sus excompañeros y a fanáticos azules.

“No hay palabras para agradecerles, realmente disfruté mucho los nueve años que jugué para los Tigres del Licey, especialmente a Fernando Ravelo”, dijo Francisco.

“Por supuesto que quiero decirles gracias a mis excompañeros de equipo, a todos, de verdad tengo una muy buena relación con cada uno, les deseo lo mejor, y no puedo dejar de mencionar a los fanáticos azules, que siempre me apoyaron, a cada uno muchas gracias”, acotó.

Una de las partes que más agradó en la conversación a los fanáticos fue escuchar a Juan Francisco cuando dijo que se prepara para llegar en las mejores condiciones físicas y que estará disponible para el equipo desde el primer día.

Sobre sus amigos en el equipo, el jugador de 32 años mencionó que ya ha estado en comunicación con algunos de sus nuevos compañeros en los Gigantes y destacó que mantiene amistad con algunos de ellos, entre los que se encuentran nombres como Moisés Sierra, Hanser Alberto, José Sirí, Gilberto Celestino, Luis Daniel Marte, Andy Sugilio, Leury García, entre otros.

