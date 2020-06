Juan Francisco agradece al Licey y su fanática por el apoyo

View this post on Instagram

1 Primero quiero darle las gracias a Dios por abrirme otra puerta, otra nueva casa. 2 quiero darle las gracias a todo mis compañeros amigos y hermanos con los cuales jugué, y compartí durante todo estos años en el Licey. bendiciones y salud a todos y nos veremos en octubre Dios delante, los quiero a todos saben q son mío. 3 quiero agradecerle a toda esa fanática de sangre azul por todo ese amor, ese cariño, ese respeto y sobre todo ese apoyo que me brindaron durante mi estadía en el glorioso. desde el primer día aun pasando por momento buenos y malos siempre mantuvieron ese apoyo incondicional conmigo, siempre confiaron en mi, no le importaba las veces q fuera al plato y me ponchara aun así siempre creyeron en mi, y siempre ese apoyo. me siento súper contento con ese amor brindado los mejores deseo d mi parte para cada uno de ustedes esa hermosa fanáticada azul. y sobre todo espero entiendan solo soy un empleado y debo obedecer órdenes, bendiciones a todo los amo d todo corazón su caballo 🐎 azul, 4 les doy las gracias a Fernando Ravelo por la oportunidad d permitirme vestir el uniforme azul al igual todo los directivo del Licey y las demás gerencia mil gracias por el amor por abrirme la puerta del Licey fueron momento único momento inolvidable momento q siempre llevare en mi Corazón mil gracias a todos y bendiciones. 5 quiero darle la gracias a los gigantes por darme la oportunidad d vestir su uniforme por segunda vez en mi Carrera, gracias por siempre tenerme presente en todo, de igual manera quiero darle las gracias a la fanática d San Francisco por el amor q siempre me han brindado ya que haya fue donde comenzó mi carrera en la lidom siempre contento del amor q me han dado en la ciudad d la serie 56 ahora soy un gigantes es el equipo que represento y nada vamos por la meta que es, hacer el trabajo y sobre todo ser campeón bendiciones a todos #juanfrancisco 👏👏👏👏🙏🙏🙏