Juan Carlos Sirena afirma municipio San Antonio de Guerra se encuentra abandonado

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Un candidato a regidor por el municipio San Antonio de Guerra del Partido Quisqueyano Demócrata Cristiano (PQDC), Juan Carlos Sirena, afirmo hoy que esta demarcación se encuentra en estado muy precario y culpó a las actuales autoridades del abandono que sufre la localidad.

“El municipio de San Antonio de Guerra se encuentra en un estado precario y de abandono extremadamente deplorable fruto de una gestión que no le ha interesado realizar su misión al frente del ayuntamiento por lo que entendemos que las actuales autoridades no merecen repetir al frente de los destinos del municipio”, sostuvo el joven político en entrevista para El Nuevo Diario A.M. que se trasmite a través de El Nuevo Diario TV.

Sirena manifestó que en el ayuntamiento de Guerra no existe una gestión eficiente y que los servicios que se deben suministrar a los munícipes de forma normal se convierten en un caos, sin respuesta efectiva por parte de las autoridades municipales.

El dirigente político indicó que las demandas que tiene esta población no han sido compensadas por los encargados de dar respuestas a un sin número de precariedades que vive Guerra, al tiempo que lamentó que sus conciudadanos no hayan elegido lo mejor en las ocasiones que les ha tocado seleccionar sus autoridades.

El candidato pecudeista significó que las anomalías con que se ha manejado el ayuntamiento de Guerra han llegado hasta la Cámara de Cuentas, entidad que, según sus palabras, reveló una auditoria donde había una malversación de 41 millones de pesos.

VER ENTREVISTA A PARTIR DEL MINUTO 1:00:32

Sirena presagió que de cara al 2020 el municipio contará con un buen alcalde en la persona de Jaime Rincón, el cual representa el sentir del pueblo y quien junto a su equipo se ha empeñado en preparar un verdadero plan de desarrollo municipal al electorado de este poblado.

Anuncios

Relacionado