Juan Carlos Navarro: “Kobe fue una inspiración para cualquiera de nosotros”

EL NUEVO DIARIO, BARCELONA.- El exjugador del Barça y de la selección española Juan Carlos Navarro lamentó el trágico fallecimiento en un accidente de helicóptero de Kobe Bryant, la leyenda de Los Ángeles Lakers, del que destacó que fue “una inspiración” tanto para él como para el resto de sus compañeros.

“Ayer fue un día muy triste. Llegué a rezar para que fuera una ‘fake new’ (noticia falsa)….Y esta mañana, cuando me levanté, me di cuenta que no, que todo seguía igual de triste. No termino de creer lo que ha sucedido”, declaró.

Para Navarro, Bryant siempre uno de sus grandes ídolos: “Era una inspiración para cualquiera de nosotros. ¡Siempre lleve sus zapatillas! Para jóvenes y no tan jóvenes, Kobe fue, es y será una leyenda del mundo del baloncesto”.

El excapitan azulgrana recordó que tuvo “la fortuna” de enfrentarse a él en numerosas ocasiones, con el Barça y con la selección. “Y, además, tuve la suerte de conocerle en persona gracias a su buena relación con Pau (Gasol). Sigo en ‘shock’. Sigo pellizcándome para ver si esto es una pesadilla. Un abrazo gigante para todos sus amigos y familia. Descansa en paz Kobe”, sentenció.

