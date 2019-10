Juan Bolívar Díaz: “JCE cometió error al no auditar equipos y software usados en primarias”

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El periodista y activista social Juan Bolívar Díaz Santana aseguró que la Junta Central electoral (JCE) cometió un error al no realizar la auditoría a los equipos y los software que se utilizaron en las pasadas primarias, tal y como se había comprometido.

Díaz Santana recordó que el sistema de votos automatizados no es invulnerable y por esa razón no lo utilizan la mayoría de los países desarrollados.

“Cometió un error la Junta, que era que tenía que hacer la auditoría de esos equipos de los software y los programas, y la Junta así lo planteó y lo decidió en una decisión del pleno en enero de este año“, recordó Díaz Santana.

Agregó que esa tecnología tiene un progreso como el que se pudo observar el pasado domingo que es la rapidez con que procesa los datos, pero siempre son vulnerables y eso lo ha dicho hasta Bill Gates quien es uno de los genios de ese campo del saber.

Entrevistado por Héctor Herrera Cabral en el programa D´AGENDA que cada domingo se difunde por Telesistema Canal 11, el reconocido comunicador social sostuvo también que la mayoría de los expertos en esa materia aseguran que ese método no es invulnerable y que se tiene ese riesgo, razón por la cual en la mayoría de los países desarrollados no se ha adoptado.

Explicó que en muchos países que adoptaron el voto automatizado lo revocaron, como fue el caso de Alemania donde la Suprema Corte de ese país lo anuló, además fue el caso de Holanda, también Finlandia y en otros lugares como Gran Bretaña y Noruega donde se han negado a usarlos.

“Y si en esos países desarrollados, en Japón no se usa para procesar los datos, por qué nosotros insistimos en que si podemos sabiendo que tenemos una cultura de engaños y arrebatos de no aceptar, y siempre va a ver protestas“, argumentó Juan Bolívar Díaz.

Insistió en que, con el sistema de votos automatizados en la República Dominicana el tema es más riesgoso porque en un país, como Japón, que nadie está pensando que le van hacer fraude y no lo han adoptado, y ya se sabe que una vez entraron a los sistema del Pentágono, y hay todo un debate sobre los rusos en la pasada campaña de los Estados Unidos que lograron meterse en la campaña del Partido Demócrata.

Precisó que la instancia que sometió el equipo de Leonel Fernández el pasado miércoles ante el Tribunal Superior Electoral, se cita esa resolución del pleno del órgano comicial, y efectivamente ya se dijo que se iba hacer una auditoría en enero, entonces hubo tiempo de hacerla.

“Por razones que uno no entiende no se hizo, o por que no hubo dinero, porque costaba, o por lo que fuera no se hizo“, remachó Juan Bolívar quien ha sido director de periódicos y noticieros de televisión.

Dijo que si se van a utilizar esos equipos en el futuro hay que aceptar que se deben hacer auditorias previas para darle confianzas a los actores del proceso, y aun así no van hacer invulnerables y siempre habrá el riesgo de que con estrechos resultados hayan peleas.

