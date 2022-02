Juan Bolívar Díaz: El día que empiecen a designar dirigentes del PRM en la Embajada yo recojo y me voy

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, MADRID, ESPAÑA. – El embajador dominicano en España, Juan Bolívar Díaz, mostró su coherencia este lunes cuando dijo que desde que asumió posición, en dicha sede consular, se ha instaurado la profesionalización de los cargos y ha quedado en el pasado “el amiguismo”, razón por la que dijo que si le nombran un miembro del partido oficialista abandonaría el cargo de inmediato.

“El día que empiecen a designar dirigentes del PRM en la Embajada, óigalo bien, usted puede estar seguro que ese día yo recojo y me voy, porque yo combatí eso durante toda mi vida y no voy ahora a hacerme cómplice”, enfatizó Díaz.

Asimismo, dijo que no conoce ningún caso en España donde se haya designado a nadie “porque sea amante, primo o hermana, en la Embajada no hay ni un familiar mío” y añadió que “yo llamo la atención a la profesionalización y decir que la profesionalización es eso”.

El funcionario dijo que de las personas que recomendó que fueran nombradas en la sede diplomática solo ha sido designada una sola, aclarando que es una profesional de las ciencias sociales con experiencia en la Cancillería.

“Esa es la única persona que han puesto que yo pedí, yo no he traído ningún amigo o familiar a la Embajada”, reiteró Díaz al ser entrevistado en el programa “La Voz de la Diáspora” que realizan los comunicadores “El Sheris y El Coffee”.

El periodista reconoció que aquel ciudadano que entienda tiene mérito para ser nombrado y no lo ha sido, tiene razón para sentirse inconforme.

Agregó que cuando le dijo al presidente Luis Abinader que allí imperaba “un montón de botellas, me dijo no, todo eso se va a limpiar, habla con tu amigo Roberto Álvarez que él te va a decir lo que se va a hacer, le dije no, yo conozco el programa”.

Asimismo, Diaz sostuvo que tenía todos los méritos para ocupar ese cargo, destacando que, aunque no es dirigente del PRM, fue de la coalición social que apoyó al presidente, de la cual fue el coordinador general.

Actos patrióticos

el diplomático agregó que para este martes 22 tenía prevista una conferencia sobre Juan Pablo Duarte, a las 6:00 P.M., en el salón de actos de la universidad Antonio de Nebrija.

En tanto, que para el viernes 25, a las 11:30 de la mañana, depositarán una ofrenda floral en el busto de Juan Pablo Duarte en el Parque del Oeste, en Madrid.

De igual manera, el funcionario adelantó que la Embajada dominicana en ese país también organizará una conferencia para el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, la cual será impartida por la antropóloga dominicana Ana Selman, y tendrá como tema “La Mujer en inmigración dominicana, sus aportes y desafíos”.

Relacionado