Juan Aquino dice someterá proyecto que generará 25 millones dólares anual para atender necesidades de la diáspora

EL NUEVO DIARIO, NEW JERSEY.- El precandidato a diputado de ultramar, Juan Aquino, del Partido de la Liberación Dominicana, PLD, dijo que su elección el próximo 2020, tiene como prioridad fundamental, someter un proyecto de ley en base a los 7 mil millones de dólares que envían anualmente los dominicanos en exterior al país, de los cuales el gobierno devolverá a los legisladores 25 centavos de cada dólar.

Estimó que dichos recursos generarán unos 25 millones de dólares anuales.

Afirmó que serán destinados a enfrentar múltiples necesidades de los criollos en el exterior.

Informó que todos sus equipos de trabajo están activos y con sangre nueva, con el propósito de convertirlo en un diputado de ultramar visible, que vaya en procura de dar soluciones a los problemas y demandas de los dominicanos.

Atribuyó el crecimiento de su candidatura, al largo tiempo que lleva trabajando junto a los criollos en los Estados Unidos.

Recordó que desde 1984, ha viene trabajando y haciendo aportes significativos para el crecimiento de la comunidad.

Destacó, que es de los fundadores del instituto de Contadores públicos Autorizados de República Dominicana,

Manifestó que en dicha entidad dio cabida a ingenieros, médicos, entre otros profesionales.

‘Eso me permitió crear un cordón que ha permitido conformar una sólida unión, y que hoy día nos agradecen cientos y miles de criollos, porque fuimos la llave que les abrió las puertas para una profesión, y trabajo estable en Estados Unidos”

Otro factor que favorece a Aquino en la persecución de su objetivo, es que toda su vida se ha mantenido realizando trabajos comunitarios, en pro de ayudar a los más necesitados.

“Nuestra comunidad, siempre me ha abrazado, y me ha respetado, de ahí que yo como representante del danilismo, he podido desarrollar un trabajo, que me ha posicionado como el precandidato número uno, dentro de la lista de aspirantes del PLD”.

Juan Aquino, fue entrevistado mientras participaba en la celebración del 46 aniversario del PLD en el estado de New Jersey.

