(VIDEO) Joyeria TOUS vuelve abrir sus puertas en Blue Mall

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – Tras una intensa renovación la boutique TOUS volvió abrir sus puertas en el centro comercial Blue Mall Santo Domingo(@bluemallsd ) , al tiempo que presentó su campaña navideña que ofrece encontrar el regalo perfecto para esta hermosa época. Durante el relanzamiento la marca de joyería lanzó por primera vez un musical en el que la actriz Emma Roberts presenta una historia que celebra la alegría de regalar y a la vez ironiza sobre la icónica caja redonda de la marca y las dificultades para envolverla. Continúa leyendo esta noticia en nuestra página web www.elnuevodiario.com.do #elnuevodiariord